食太多堅果生痱滋、脹氣還便秘　中醫教你「對症下藥」緩解腸胃失調

小美年節連假，大啖最愛的調味堅果、杏仁小魚，每天一大把一大把的抓來吃，幾天下來出現口乾舌燥、生痱滋、便秘、脹氣等症狀，至傳統醫學科看診，經醫師問、望、聞診及把脈評估，診斷小美一下子食用大量燥熱油膩的食物，導致脾胃失調上火，以香砂六君子湯為主調劑治療，並衛教可適度按摩手腕第一條橫紋往手臂三指幅處的內關穴，消除脹氣不適感，在一周後回診，不適情況已大幅改善。

中醫治療腸胃不適 這樣調理效果佳 臺中榮總嘉義分院傳統醫學科主任醫師吳宗益表示，中醫在腸胃不適方面一直有良好的療效，中醫師通常以疏肝健脾的逍遙散、柴胡疏肝湯幫助患者通達肝氣，補強胃部功能，或用香砂六君子湯、補中益氣湯甘溫除熱增進腸胃消化功能，若有胃食道逆流症狀可用旋覆代赭石湯、半夏瀉心湯等來降逆和胃。

依下肚食物看解方 穴道按摩也有幫助 吳宗益說到，若吃了過多燥熱食物如油炸物、堅果，造成痱滋、口渴、胃脹氣，可適度喝茶葉或大麥茶緩解症狀；如果因吃了過量肉類造成便秘，可以泡具有疏理肝氣效果的牛蒡茶改善，也能降低血壓血糖；若因起居不慎，造成腸胃型感冒可選擇用薑、蔥煮水喝，並選擇按摩通條百病的足三里(位於小腿外側，膝蓋往下約四指幅寬處)、內關穴(手腕第一條橫線往手臂三指幅處)、合谷穴(拇指及食指連接虎口處)及三陰交穴(內側腳踝往上約四指幅寬)，居家也能疏通經絡，緩和腸胃不適的感覺。