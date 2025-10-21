食太油太甜又飲酒？醫警告：小心胰臟急性發炎 「呢個部位痛」係警號

多數人以為聚餐吃太多主要考驗的是腸胃，但其實胰臟也在默默承受壓力。光田綜合醫院肝膽腸胃科楊宗勲醫生表示，臨床曾收治過因飲酒過量引發急性胰臟炎的患者，導致上腹劇烈疼痛、噁心，甚至痛到冒冷汗。因此，楊宗勲醫生提醒，若大量飲酒，再加上油膩、高糖等飲食，對胰臟來說，幾乎就是地獄套餐，恐讓胰臟默默承受「三重負擔」。

高油＋飲酒易引發急性胰臟炎 上腹痛是關鍵警號 楊宗勲醫生指出，急性胰臟炎的典型症狀包括上腹劇烈疼痛、噁心、嘔吐，通常疼痛會放射到背部，有時甚至伴隨發燒，嚴重時還可能危及多重器官功能，甚至有休克風險。因此，高危險群須特別留意，尤其是膽結石、三高(高血壓、高血脂、高血糖)、肥胖或長期飲酒習慣者。當大量油膩食物搭配酒精，將刺激胰臟分泌消化酵素，甚至引起酵素攻擊自身胰臟組織，造成急性發炎。

想顧胰臟這樣吃 把握「三少一多」原則 光田綜合醫院林淑雯營養師補充，胰臟本身負責分泌消化酵素與胰島素，若長期承受油膩飲食與酒精刺激，將增加胰臟負擔，甚至誘發胰臟發炎或血糖失衡。她建議，聚餐可掌握「三少一多」原則─—少油、少鹽、少糖，多蔬果；選擇去皮或去油的肉類，並搭配高纖蔬菜，避免胰臟過度分泌消化酵素；飲品則以白開水或無糖茶取代酒精與含糖飲料，才能減輕胰臟與代謝系統的壓力。 至於常見的蛋糕、甜點，糖分含量高，攝取過量可能導致血糖升高或腸胃不適。林淑雯營養師建議，淺嘗即止，一次一小塊即可才能守住健康。

壞習慣＋放縱飲食 最容易讓胰臟亮紅燈 楊宗勲醫生強調，很多人以為酒只傷肝，其實最先傷的可能是胰臟，或是認為天天喝酒才會有問題，但其實是平時的壞習慣，加上聚餐的放縱，才容易讓胰臟亮紅燈。 他提醒，若在聚餐後出現持續腹痛、噁心嘔吐或發燒等症狀，也務必提高警覺，應及早就醫檢查，避免延誤治療。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】