食太鹹致胖風險增26%？營養師揭吃過量鹹食5大嚴重後果

高鹽飲食 高鈉飲食 鹹食 肥胖 減肥 腰圍

鹹食不僅會導致水腫？許多人可能認為攝取過多鹹食只會造成水腫問題，然而，有營養師指出，過量攝取鹹食可能使肥胖風險增加26%。還列出過量進食鹹食後可能出現的五大嚴重後果，提醒大家注意飲食的平衡與健康。

吃過量鹹食5大嚴重後果 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，有研究發現，當在飲食中攝入鹽和鈉量高，BMI會顯著增加1.24，腰圍則顯著增加4.75cm。而當每增加1克鹽攝取，成人的肥胖風險增加26%，兒童則增加28%。雖然適量鈉對身體有以下好處： 維持電解質平衡

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讓肌肉正常收縮 不過，一旦攝取過量會造成嚴重後果，包括： 肥胖：高鹽飲食會影響腦部的獎勵機制，讓人不自覺地進食更多，間接增加熱量攝取。 水腫：攝取過多鈉會改變體液平衡，導致身體排水能力減弱，造成手腳腫脹、臉部浮腫，尤其早晨起床時最明顯。 腎病：過量的鈉會讓腎臟需要更努力過濾，長期下來可能導致腎功能衰退，甚至損害過濾機制，令蛋白質在尿液中流失，屬腎病的早期警號。 高血壓：高鹽飲食直接影響血管內的滲透壓，增加血容量，進而推升血壓，對心臟和血管壁造成持續壓力，增加患上慢性病的風險。 心血管疾病：長期高鈉飲食會損傷血管內壁，增加動脈硬化及斑塊形成的風險，引發心血管問題如中風、心臟病等，高血壓患者風險更高。

如何減少鈉攝取？ 營養師高敏敏提醒，每日鈉總攝取量不宜超過2,400mg，即是6克的鹽。她亦指出有3大方法有助減少鈉攝取： 1. 注意營養標示 在購買或食用前查看營養標示，了解食物中的鈉含量。每100克或毫升食物鈉≥600mg即為高鈉食物。 2. 避免加工食品 尤其是醃漬物、泡菜、火腿、臘肉等，這些都屬於高鈉食品。建議盡量選擇天然原型食物。 3. 減少鹽用量 可以用原型辛香料取代鹽，如蔥、薑、蒜、胡椒等。有助保持食物風味，同時減少鈉攝取。 營養師高敏敏指，保持健康的飲食習慣非常重要，避免高鈉食物，讓你的體重和健康都不會失控。