食完就屙係正常？醫生揭4類飲食最滑腸 2大異常排便情況才須求醫

吃完就想上廁所健康嗎？有醫生指出，當進食後立刻出現便意，其實是腸道的自然反應，並拆解出現這個情況的成因。另外，亦有4類飲食會令腸道潤滑，增加進食後的便意。她亦提，如果排便時出現2大異常情況才須求醫。

4類飲食最滑腸

內分泌新陳代謝科陳潔雯在其facebook專頁上分享指，當吃完東西或只喝了一杯咖啡便急於上廁所，這種現象並非偶然，而是腸道的自然反應，原因與胃結腸反射(gastrocolic reflex)有關。她解釋指，當食物進入胃部時，大腦會發出信號，通知腸道要迅速排出舊，並準備迎接新的，此時，腸道的蠕動會加速，將已積累在大腸的內容物推送至肛門，從而產生便意。特別是以下幾種食物，對腸道來說有特別的「推動力」：

咖啡：無論有沒有咖啡因的咖啡，都可能刺激腸道蠕動。

油脂：如堅果、牛油果、忌廉等，能促進膽囊收縮，幫助腸道潤滑。

溫熱飲品：早上喝一杯熱水或熱茶，可以喚醒腸道。

高纖維食物：如燕麥、水果、蔬菜，能增加腸道容積，促進蠕動。

胃結腸反射的問題在腸胃較敏感的人身上特別明顯，比如腸躁症(IBS)患者，或是平時腸胃蠕動較快、飲食規律的人，吃完東西後更容易有便意。