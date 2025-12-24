食完白飯就易攰又想瞓 1款咖啡易升血糖 醫生揭3種食物致血糖波動

吃甜就想睡？有醫生指出，如果發現自己在吃完高糖或高澱粉的食物後，出現疲倦和想昏昏欲睡的情況，可能是血糖震盪現象，長期可引致脂肪肝問題。醫生指出，有1款咖啡會使血糖迅速上升。另外，有3種食物容易導致血糖波動。

1款咖啡易升血糖 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享案例指，一名女子佩戴連續血糖監測CGM，當她喝黑咖啡及兩塊85%黑朱古力時，血糖到120；但當她喝咖啡加糖和奶精及一個牛角包時，血糖升至160。根據韓國一項大型研究，當中涉及7,453 位成人，得出以下結果： 1. 黑咖啡的效果： 影響：每天喝至少2杯黑咖啡的女性，胰島素抵抗(HOMA-IR)顯著較低。黑咖啡對胰島素敏感度有正面影響。 2. 甜咖啡的負面影響： 影響：飲用含糖或奶精的咖啡使得血糖迅速上升，抵消了黑咖啡帶來的好處。

食完甜野/白飯就易攰又想瞓 劉醫生指，許多人在食用高糖或高澱粉的食物後，常會出現以下症狀： 精神疲憊、出現暈眩、昏昏欲睡

血糖迅速上升後又快速下降，導致再次想吃糖分

下午精神崩潰或再度感到飢餓

醫生揭3種食物致血糖波動 這種現象稱為血糖震盪，可能導致長期的健康問題，如脂肪肝、胰島素抵抗或代謝症候群。 劉醫生指，以下3種食物容易令血糖波動： 1. 手搖飲品： 珍珠奶茶、黑糖鮮奶、冬瓜茶等含糖飲料，對血糖提升影響最大。 2. 甜點與麵包： 菠蘿包、牛角包等精緻澱粉及糖類，會加速血糖升高。 3. 澱粉過量的正餐： 如滷肉飯、乾麵、米粉搭配肥膩的小吃，會使血糖迅速上升並迅速下滑。 劉醫生建議，盡量飲用黑咖啡，建議女性可每日攝取1至2杯。避免喝三合一、加糖拿鐵、奶茶式咖啡等沒有代謝改善效果的咖啡。如果繼續食用血糖地雷食物，咖啡的健康效益將被抵銷。應維持均衡飲食，搭配低GI(升糖指數)食物。他建議，胃酸逆流或睡眠不佳的人，需要根據個人情況調整咖啡的攝取。