食少啲長命啲？小鼠研究發現 減少進食有助延年益壽

不過飽是傳統的養生智慧，可能真的有效。美國威斯康辛大學一項利用小鼠進行研究，發現限制攝取必需胺基酸「異白胺酸」，可以幫助延緩老化並延長壽命，最多可以令生存期多33%，或成為抗衰老研究的新方向。

顯著減少衰弱程度

該項刊載在《Cell Metabolism》的研究，以基因多樣性的中年小鼠、約相當於人類30歲作為實驗對象。這批小鼠被分為3組，分別餵食含有20種常見胺基酸的標準飲食、所有胺基酸減少約三分之二的飲食，以及單是異白胺酸減少約三分之二的飲食。在實驗期間，所有小鼠都可以自由進食，但僅限於所屬組別的指定食物。

結果顯示，限制異白胺酸攝取的小鼠不但延長壽命和健康期，更顯著減少衰弱程度，並對瘦身和改善血糖有幫助，尤其是雄性小鼠的壽命延長達33%，雌性小鼠則增加7%。