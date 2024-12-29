食少啲長命啲？小鼠研究發現 減少進食有助延年益壽

不過飽是傳統的養生智慧，可能真的有效。美國威斯康辛大學一項利用小鼠進行研究，發現限制攝取必需胺基酸「異白胺酸」，可以幫助延緩老化並延長壽命，最多可以令生存期多33%，或成為抗衰老研究的新方向。
顯著減少衰弱程度
該項刊載在《Cell Metabolism》的研究，以基因多樣性的中年小鼠、約相當於人類30歲作為實驗對象。這批小鼠被分為3組，分別餵食含有20種常見胺基酸的標準飲食、所有胺基酸減少約三分之二的飲食，以及單是異白胺酸減少約三分之二的飲食。在實驗期間，所有小鼠都可以自由進食，但僅限於所屬組別的指定食物。
結果顯示，限制異白胺酸攝取的小鼠不但延長壽命和健康期，更顯著減少衰弱程度，並對瘦身和改善血糖有幫助，尤其是雄性小鼠的壽命延長達33%，雌性小鼠則增加7%。
整體更健康
此外，這些小鼠的肌肉力量、耐力、血糖、尾巴活動性、毛髮脫落等26項健康指標均有較佳表現，當中雄性小鼠更較少出現與年齡相關的前列腺肥大及常見腫瘤。更令人驚訝的是，這些小鼠即使攝取更多熱量，體重仍能維持，因此推測透過飲食或藥物限制異白胺酸攝取或能達到類似的抗老效果。
須由食物攝取
研究人員強調，有關結果能否應用於人體仍屬未知之數，因為人體的飲食機制十分複雜，單純限制異白胺酸攝取可能不足以達到預期效果，但可為抗衰老研究打開的方向，並重申均衡飲食和健康生活方式仍是維持健康的基石。
異白胺酸(isoleucine)是人體合成蛋白質所需的3種支鏈胺基酸之一，雖然是維持生命不可或缺的營養素，但人體無法自行合成，必須透過雞蛋、奶製品、大豆蛋白、肉類等食物攝取。