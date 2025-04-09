食無定時 當心胃潰瘍

胃潰瘍是常見的消化道疾病，主要表現為胃黏膜受損形成的潰瘍，常見症狀包括上腹疼痛、噁心、嘔吐，甚至出血或穿孔。國際護胃日提醒我們，胃部健康不容忽視，早期診斷與治療是預防嚴重併發症的關鍵。 香港專科腸胃肝臟科專科醫生施婉珍表示，「胃潰瘍主要特徵為胃黏膜的局部損傷與炎症反應。從胃內窺鏡可觀察到胃壁出現圓形或橢圓形的潰瘍病灶，邊緣清晰，底部可能覆蓋黃白色壞死組織或血痂。潰瘍周圍的胃黏膜常呈現充血、水腫，嚴重時或伴隨出血或穿孔。胃酸分泌通常正常或偏高，但由於胃黏膜的防禦功能受損，導致胃酸與消化酶進一步侵蝕組織。」

長期服用消炎藥可致病 施婉珍指，食無定時可增加胃潰瘍的風險，「不規律的飲食會打亂胃酸分泌的節奏，導致胃酸在空腹時過度分泌，侵蝕胃黏膜，進而引發潰瘍。」此外，其他主要成因包括幽門螺旋桿菌感染，破壞胃黏膜的保護層；長期服用非類固醇抗炎藥(NSAIDs)，抑制了胃黏膜的修復功能；以及過度壓力、吸煙和酗酒，均會削弱胃的防禦機制。 反覆發作有癌變風險 胃潰瘍患者常見上腹持續或間歇灼痛感，尤其進食之後。此外，患者或感胃部脹氣、噁心、嘔吐，甚至食慾不振和體重下降。嚴重時，潰瘍或致消化道出血，表現為黑便或嘔血；若潰瘍穿透胃壁，則引發劇烈腹痛和腹膜炎症狀，須立即就醫。施婉珍續稱，「若不及時治療，最嚴重可引發胃出血，大量出血會導致休克，甚至危及生命。此外，長期反覆發作的胃潰瘍有一定機率發生癌變，發展成胃癌。」

嚴重或須手術治療 醫生透過問診、腹部觸診、上消化道鋇劑造影、胃鏡檢查等以評估是否患上胃潰瘍，同時會做幽門螺旋桿菌檢測，助制訂治療方向。施婉珍續指，「藥物上可使用抑制胃酸分泌質子泵抑制劑(PPI)、中和胃酸緩解疼痛的抗酸劑、保護胃黏膜的黏膜保護劑。如發現了幽門螺旋桿菌，亦會作出三聯療法或四聯療法，根除細菌。」如大量出血且經藥物治療無效、急性穿孔、瘢痕性幽門梗阻、懷疑或確診為胃癌等，則需要考慮手術治療。 調整生活減復發 施婉珍建議患者生活上作多方面調整，以促進康復並預防胃潰瘍復發。首先，應保持規律飲食，避免暴飲暴食及空腹過久，選擇易消化、低刺激性的食物。其次，應戒煙戒酒，因兩者會加重胃黏膜損傷。此外，減少壓力、保持充足睡眠及適量運動也有助於改善胃部健康。 一名45歲男性因長期服用NSAIDs治療關節炎，出現上腹劇痛及黑便症狀。胃鏡檢查發現多處胃潰瘍，其中一處接近穿孔邊緣。進一步檢查後發現，他同時感染幽門螺旋桿菌。於是醫生建議病人立即停用NSAIDs，並採用質子泵抑制劑和抗生素三聯療法。經過數周治療，潰瘍逐漸愈合，症狀完全消失。