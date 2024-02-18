食煙、捱夜、重油重鹹　小心心血管疾病找上門

敏盛綜合醫院心臟內科醫生陳威霖表示，如果未能做好前端血管健康的保養，後續會有血管阻塞的風險，而且阻塞的血管可能會遍及全身。如果腦血管阻塞即為中風；如果心臟冠狀動脈阻塞，可能造心肌梗塞；如果手腳血管阻塞，則會造成周邊動脈阻塞疾病，除了難以忍受的疼痛與無法癒合的傷口，更嚴重會演變到需要截肢。所以必須要正視心血管疾病的預防與治療，以免產生嚴重的併發症使生活不能自理。

本港心血管疾病及腦血管病的死亡排行第三及第四，包括高血壓、糖尿病、血脂異常和形成動脈粥樣硬化後，續發的心肌梗塞、周邊動脈阻塞疾病及腦中風等。

陳威霖表示，了解自己的家族病史是否有高血壓、糖尿病、高膽固醇、心肌梗塞、腦中風及猝死之外，定期的健康檢查也能及早發現潛在問題，及早做適當的處理。除了到醫院報到檢康檢測，居家血壓自我檢測便是其中一種重要且無侵入性的自我健康檢查。

不良的生活習慣容易造成危險

陳威霖表示，除了定期檢查以外，生活習慣的調整也非常重要，包含健康飲食、規律運動、體重控制和戒煙戒酒。隨經濟發展和飲食文化改變，近年大家飲食逐漸偏向重油重鹹的高熱量口味，可能會造成動脈硬化疾病。此外，食煙不僅會讓三高控制不易、形成動脈粥樣硬化，容易導致腦中風、心肌梗塞、周邊動脈阻塞疾病等，更可能會造成肺癌、口腔癌，應確實戒菸。

定期追蹤，安全又安心

陳威霖表示如果已經有三高在身，應接受門診定期追蹤，並調整生活習慣，接受醫生開立的藥物及抽血檢查，以達到良好的控制。切勿自行停藥或是停止追蹤，又或是嘗試偏方、不明藥物，反而傷了身也傷了荷包。