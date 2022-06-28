食營養補充劑 = 浪費金錢？

不少人都會服食各類營養補充劑，如維他命、魚油丸及鈣片等，藉以令自己更健康。但美國預防服務工作小組的最新分析認為，若本身健康正常而又非孕婦，服用營養補充劑根本不會帶來益處，既不會延長壽命，亦無助減低患病風險，甚至有證據顯示使用β-胡蘿蔔素補充劑，反而會增加死亡及患癌風險。

未能帶來任何好處

根據該組就營養補充劑的使用於《JAMA》發表最新指引，經過分析84項涵蓋逾70萬人的研究後，維持原有建議，即對於一般健康人士及非孕婦，沒有證據顯示服用維他命E、D、A、B3、B6、C，以至鈣、硒及β-胡蘿蔔素等補充劑，可以對健康帶來任何好處，其中β-胡蘿蔔素更帶來反效果。

