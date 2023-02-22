食物中毒上吐下瀉 嚴重脫水可致命 含蒙脫石成份腸胃藥 舒緩腹瀉不適

食物中毒引致上吐下瀉要避免脫水情況，如情況嚴重更可致昏迷死亡，不容忽視。（Free Stock photos by Vecteezy）

近日有外判商供應的飯盒引致學童出現肚痛、嘔吐等不適事件，情況廣為關注，引發全城熱議。事實上引致腸胃不適的原因很多，如食物未煮熟、未徹底翻熱及運輸途中貯存溫度不當或受到污染等。常見的食物中毒類別分別為細菌性或病毒性食物中毒，常由副溶血性弧菌、沙門氏菌類、金黃葡萄球菌及諾沃克等病毒引起。市民只能透過控制來源作出預防，因食物是否受到污染根本難以從外表看出來。

兒童容易罹患急性腸胃炎 小心免引致脫水

兒童的腸胃免疫能力本來就比成人弱，一旦進食了變質發酵、細菌或病毒滋生的食物，如諾沃克類病毒和輪狀病毒，就很易引起包括嘔吐、發燒、噁心、頭痛、腹部疼痛和抽筋等急性腸胃炎的症狀。由於可能會頻繁腹瀉和嘔吐，要小心避免脫水的情況，因情況嚴重可引致昏迷死亡。腸胃炎一般經過適切治療後，大部份患者都可在數天內康復。

隨身帶備腸胃藥 舒緩腹瀉不適

平日外出用膳引致腸胃不適其實防不勝防，如經常要進食外賣飯盒，最好還是隨身帶備腸胃藥以備不時之需。一旦出現腸胃不適、肚痛、肚瀉等症狀，可使用含蒙脫石(Diosmectite)成份的腸胃藥舒緩偶發性腹瀉。

蒙脫石是一種源自於天然的物質，其獨特的片狀結構和黏塑性，不會被腸道吸收，但能吸附腸道內的細菌、毒素、病毒，並排出體外，而且對消化道黏膜還具有很強的覆蓋保護能力，可修復、提高黏膜屏障對攻擊因子的防禦功能，能舒緩腹瀉情況。

疫後居家常備藥

隨著大部分隔離政策已取消，社交距離措施亦已放寬，大家又可與久未見面的家人好友歡聚，聚會一浪接一浪，便有機會進食大量油膩、難消化，又或容易變質，如魚生、打邊爐等食物。這些日常飲食和習慣改變，加上突然持續多天外出用餐，腸胃一時未能適應，容易引起不適；或旅行在即，以防水土不服，不妨放一、倆盒含蒙脫石成份的腸胃藥在家，以備不時之需。

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