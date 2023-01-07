食育｜一街都係飲品誘惑！營養師教你6招輕鬆幫孩子減糖

營養師廖容綺建議，讓孩子習慣喝無糖或減糖飲品，並且控制糖分攝取量、學習如何看營養標示，久而久之，孩子反而不愛全糖飲料，甚至覺得「很膩」。

台灣約有超過三分之一的小學生，每天喝含糖飲料！營養師廖容綺在臉書發文分享：「與其一直禁止，不如教育他」，讓孩子習慣喝無糖或減糖飲品，並且控制糖分攝取量、學習如何看營養標示，久而久之，孩子反而不愛全糖飲料，甚至覺得「很膩」。

多機會接觸

廖容綺表示，曾經有媽媽詢問關於孩子吃甜食跟甜飲料的問題，「身為營養師的我當然知道糖對成長中孩子的影響。小時候在媽媽的掌控中，可以決定要給孩子吃甚麼？但不給吃，長輩會給，親朋好友會給，上了學更是有很多機會接觸到。記得當時哥哥開始上學，每周都有同學過生日還有各種節日慶祝活動永遠有收不完的餅乾、糖果、巧克力。」