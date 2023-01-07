食育｜一街都係飲品誘惑！營養師教你6招輕鬆幫孩子減糖

台灣約有超過三分之一的小學生，每天喝含糖飲料！營養師廖容綺在臉書發文分享：「與其一直禁止，不如教育他」，讓孩子習慣喝無糖或減糖飲品，並且控制糖分攝取量、學習如何看營養標示，久而久之，孩子反而不愛全糖飲料，甚至覺得「很膩」。
多機會接觸
廖容綺表示，曾經有媽媽詢問關於孩子吃甜食跟甜飲料的問題，「身為營養師的我當然知道糖對成長中孩子的影響。小時候在媽媽的掌控中，可以決定要給孩子吃甚麼？但不給吃，長輩會給，親朋好友會給，上了學更是有很多機會接觸到。記得當時哥哥開始上學，每周都有同學過生日還有各種節日慶祝活動永遠有收不完的餅乾、糖果、巧克力。」
教育是重點
要讓小孩不吃甜食、不喝甜飲是很難的一件事，但仍有方式可讓孩子吃得健康。廖容綺說明：「與其一直禁止，不如教育他，這點很重要！但習慣是要從很小的時候訓練養成，食育愈小愈早開始愈好，父母都需要費心的，我認為『把心力花在教育(食育)，當孩子離開我們控制範圍時，才會自律，他會選擇食物』。」
減糖6招
她特別提供方法給家長們參考：
廖容綺最後呼籲，除了以上的技巧外，「環境」是很重要的，減糖是需要家長們一起執行的，一起「刻意的練習」養成習慣。
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