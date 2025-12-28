食藍莓護心護腦控血糖 用鹽水醋浸恐致農藥滲進果肉 4招洗走農藥

吃藍莓有益，但如何清洗最正確？有醫生指出，藍莓擁有豐富的營養價值，不但可以促進心血管健康，更可以改善認知能力，甚至有減少餐後血糖波動等功效。醫生指出，有4大方法有助洗走藍莓的農藥，更提醒大家切忌用鹽水醋，否則會令農藥重新滲透至果肉。
藍莓是超級水果
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，藍莓被譽為超級水果，營養價值相當豐富，以下是其每100克的營養成分如下：
- 花青素與多酚：具強效抗氧化與抗發炎特性，是藍莓的核心健康成分。
- 膳食纖維2.4g：促進腸道健康，有助提升飽腹感與穩定血糖。
- 維他命C：支持免疫系統與抗氧化作用。
- 維他命K：對骨骼健康和血液凝固關鍵性。
- 錳(Mn)：作為抗氧化酵素的輔因子，參與新陳代謝。
食藍莓護心護腦控血糖
劉醫生指，藍莓是一種集中抗氧化、抗發炎及腸道保護於一身的食物。根據2024 年研究，發現藍莓會為身體帶來以下益處：
1. 心血管健康
- 可以改善收縮壓與血管內皮功能，增加一氧化氮(NO)，使血管放鬆，減少慢性發炎指標，特別是對高血壓和代謝症候群者有益。
2. 改善血糖與胰島素敏感度
- 藍莓及其花青素能有效減少餐後血糖波動，提升胰島素效用，支持葡萄糖代謝，對於前期糖尿病族群尤其有實質幫助。
3. 腦部健康與認知功能
- 有助於提高短期記憶，減輕氧化壓力，支持神經保護，對年長者(特別是50歲以上族群)具有增益效果。
4. 腸道健康與免疫調節
- 花青素與腸道菌群互相作用，有助於改善腸道屏障，減少腸道發炎，增強整體免疫反應。
藍莓的農藥殘留
劉醫生指，根據台灣食藥署的調查，藍莓偶爾會有農藥殘留，但並非高風險水果。常見的殘留物包括：
- 殺菌劑：Boscalid
- 殺蟲劑：Cypermethrin
雖然不同產地的管理方式有所差異，但透過正確的清洗方法可以大幅降低風險。
4招洗走農藥
劉醫生指，最新的食安建議不再推薦用鹽水或蘇打粉長時間浸泡，因為這可能導致水溶性農藥重新滲透至果肉，影響食物品質。以下是建議的清洗步驟：
1. 流動清水沖洗：
- 用流動水沖洗藍莓30至60秒，並輕輕搓動，讓髒污與農藥被徹底清除。
2. 使用濾網：
- 把藍莓放在濾網中，輕輕搖動以增加物理摩擦，效果優於浸泡。
3. 避免長時間浸泡：
- 不建議使用鹽水、醋水或小蘇打進行長時間浸泡，因為效果有限，且可能破壞藍莓的口感和質地。
4. 吃前清洗：
- 在食用前再進行清洗，避免提前洗淨放入冰箱，以防止藍莓表面脆弱，導致發霉。
劉醫生表示，藍莓富含花青素、纖維與維他命，是值得每天食用的水果。最新的研究證實了藍莓對心血管、血糖調節、腦部與腸道健康的正向影響。雖然市售藍莓可能含有農藥，但透過正確的流動清水沖洗方法，可以確保在享用藍莓時既健康又安心。