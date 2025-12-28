食藍莓護心護腦控血糖 用鹽水醋浸恐致農藥滲進果肉 4招洗走農藥

吃藍莓有益，但如何清洗最正確？有醫生指出，藍莓擁有豐富的營養價值，不但可以促進心血管健康，更可以改善認知能力，甚至有減少餐後血糖波動等功效。醫生指出，有4大方法有助洗走藍莓的農藥，更提醒大家切忌用鹽水醋，否則會令農藥重新滲透至果肉。

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其 facebook專頁 上分享指，藍莓被譽為超級水果，營養價值相當豐富，以下是其每100克的營養成分如下：

劉醫生指，根據台灣食藥署的調查，藍莓偶爾會有農藥殘留，但並非高風險水果。常見的殘留物包括：

劉醫生指，藍莓是一種集中抗氧化、抗發炎及腸道保護於一身的食物。根據2024 年研究，發現藍莓會為身體帶來以下益處：

4招洗走農藥

劉醫生指，最新的食安建議不再推薦用鹽水或蘇打粉長時間浸泡，因為這可能導致水溶性農藥重新滲透至果肉，影響食物品質。以下是建議的清洗步驟：

1. 流動清水沖洗：

用流動水沖洗藍莓30至60秒，並輕輕搓動，讓髒污與農藥被徹底清除。

2. 使用濾網：

把藍莓放在濾網中，輕輕搖動以增加物理摩擦，效果優於浸泡。

3. 避免長時間浸泡：

不建議使用鹽水、醋水或小蘇打進行長時間浸泡，因為效果有限，且可能破壞藍莓的口感和質地。

4. 吃前清洗：

在食用前再進行清洗，避免提前洗淨放入冰箱，以防止藍莓表面脆弱，導致發霉。

劉醫生表示，藍莓富含花青素、纖維與維他命，是值得每天食用的水果。最新的研究證實了藍莓對心血管、血糖調節、腦部與腸道健康的正向影響。雖然市售藍莓可能含有農藥，但透過正確的流動清水沖洗方法，可以確保在享用藍莓時既健康又安心。