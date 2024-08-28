食藥要擺Pose？研究發現「咁做」吸收最快！

你知道其實吃藥姿勢也會影響藥物的吸收效率嗎？葉宗儒醫生摘引美國Johns Hopkins大學發表的一項研究，結果說明吞藥丸的姿勢對於藥物的吸收效率有著顯著的影響。

向右傾斜服藥吸收更高效 吸收快慢與幽門位置有關

這項研究旨在探討身體不同傾斜方向對藥丸在胃中溶解速度的影響。該研究團隊設計了一系列實驗，分別觀察身體右傾、坐直和左傾時對藥丸溶解時間的影響。實驗結果顯示，當受試者身體向右傾斜時，藥丸花費約10分鐘溶解完畢；當受試者保持坐直姿勢時，溶解時間延長至23分鐘；而當身體向左傾斜時，溶解時間則需高達100分鐘。因此得出研究結論，當身體向右傾斜時，藥丸溶解速度最快，而向左傾斜時溶解速度最慢。

這些數據清楚地表明，姿勢的改變會明顯造成藥丸在胃中溶解速度的差異，進而影響藥效的吸收與發揮。根據研究結果，葉宗儒醫生分析，此現象主要與器官位置和腸胃結構有關。大多數藥物在進入腸道後才開始發揮作用，而在此之前，藥丸會經過胃和十二指腸的連接口——幽門，幽門口位於身體靠右側處。因此當身體右傾時，藥丸會移動到最接近幽門的位置，相對更容易到達小腸，從而加快溶解速度和藥效發揮。相反地，當身體向左傾斜時，藥丸會遠離幽門，導致溶解速度最慢。