食藥｜指導長者用藥 增加依從性

長者常見因患有多種疾病而需要服用多種藥物，可是繁瑣的用藥程序，加上長者視力、聽力和認知能力等或出現衰退，使他們難以跟從醫生指示用藥。香港藥學服務基金推行「香港賽馬會社區資助計劃：長者使用藥物支援及教育計劃」，為社區長者提供藥物管理及教育服務，改善用藥情況及治療成效。 香港藥學服務基金主席蔣秀珠表示，去年本港有超過140萬名長者，隨人口老化，預料長者人數有增無減，「調查發現，逾七成長者最少患有一種或以上長期慢性疾病，包括三高；約四成獲處方5種或以上藥物。」

漏藥或重複服藥大件事 香港社區組織協會早前的調查指，近七成受訪者曾不按時和忘記服藥，情況令人擔憂。蔣秀珠續指，「長者對自身病情未必認識，可能不清楚藥物用途、以為沒用而不服用；也可能因為太多藥物而存放混亂，若公院和私家醫生重複處方相同藥物，又或藥物包裝改變，都可能使長者重複用藥，吃了雙倍劑量。」此舉或增加藥物相互作用、出現不良反應和副作用風險；高血壓和糖尿病老年患者的住院、再住院和早死風險以倍數增長。 1對1藥物諮詢 有見及此，香港藥學服務基金推出香港賽馬會社區資助計劃：長者使用藥物支援及教育計劃，為期三年，服務患有兩種或以上慢性疾病、須服用5種或以上藥物的長者。基金項目經理蔡麗娜指，「社區外展藥劑師將作1對1的藥物諮詢，了解長者用藥情況，並建立個人電子藥物檔案，如有需要改善用藥依從性，便會提供藥盒整合服務，令長者更清晰地依時服用需要的藥物。視乎長者情況，有需要會持續跟進。」