食譜｜兒童長新冠 食得啱助回復

早前瑪嘉烈醫院一項調查發現，接近兩成感染過新冠肺炎的小朋友出現最少一種長新冠症狀，甚至有5%人出現多達3種病徵。註冊營養師區雅珊建議，不妨透過飲食中攝取Omega 3脂肪酸、維他命B雜等，幫助他們從長新冠中回復過來。
兒童的長新冠症狀與成年人相似，最常見是記憶力及認知功能衰退、失眠，部分小朋友還出現皮膚問題，如濕疹、脫髮等。區雅珊表示，「一般醫學界研究認為長新冠的後遺症與慢性發炎有關，所以營養攝取上會針對選擇可抗發炎的食物。」
維他命B雜減炎症抗疲勞
維他命B雜的作用非常重要。區雅珊指出，「維他命B雜除了可以減緩炎症，還有助製造神經傳導物質，如攝取了足夠的維他命B，配合均衡飲食及蛋白質，可穩定和放鬆情緒，適合情緒較波動的小朋友；另外，維他命B雜亦可抗疲勞，有助對抗疲倦、腦霧等專注力方面的徵狀。」具抗發炎功能的營養素還有Omega 3脂肪酸及黃酮類食物，「槲皮素是黃酮類之一，同時可助改善認知功能。」而針對失眠問題，不妨多攝取色氨酸，是氨基酸的一種，人體吸收之後會幫助製造褪黑激素，有助入睡。
簡易食譜抗長新冠
多選原型食物
區雅珊提醒，「為小朋友營養著想，除了攝取上述營養豐富的食物外，選擇食物時亦應多揀原型食物。雖然疫情反覆下加工食物如餐肉、火腿、魚蛋等很方便就可做一味餸，但營養素則較少，或使小朋友營養不均衡。」此外，兒童若食慾不振，可考慮選擇高能量高蛋白食物，即使吃少一點也有足夠能量，如全脂奶、堅果或堅果醬如花生醬等，牛油果、即食八寶粥都是不俗選擇。「如情況較嚴重，出現體重下降、落後於成長曲線情況，則要轉介至專業營養師去處理。」