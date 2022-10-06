食譜｜兒童長新冠 食得啱助回復

兒童長新冠 食得啱助回復

早前瑪嘉烈醫院一項調查發現，接近兩成感染過新冠肺炎的小朋友出現最少一種長新冠症狀，甚至有5%人出現多達3種病徵。註冊營養師區雅珊建議，不妨透過飲食中攝取Omega 3脂肪酸、維他命B雜等，幫助他們從長新冠中回復過來。

兒童的長新冠症狀與成年人相似，最常見是記憶力及認知功能衰退、失眠，部分小朋友還出現皮膚問題，如濕疹、脫髮等。區雅珊表示，「一般醫學界研究認為長新冠的後遺症與慢性發炎有關，所以營養攝取上會針對選擇可抗發炎的食物。」

食物建議

維他命B雜減炎症抗疲勞 維他命B雜的作用非常重要。區雅珊指出，「維他命B雜除了可以減緩炎症，還有助製造神經傳導物質，如攝取了足夠的維他命B，配合均衡飲食及蛋白質，可穩定和放鬆情緒，適合情緒較波動的小朋友；另外，維他命B雜亦可抗疲勞，有助對抗疲倦、腦霧等專注力方面的徵狀。」具抗發炎功能的營養素還有Omega 3脂肪酸及黃酮類食物，「槲皮素是黃酮類之一，同時可助改善認知功能。」而針對失眠問題，不妨多攝取色氨酸，是氨基酸的一種，人體吸收之後會幫助製造褪黑激素，有助入睡。 簡易食譜抗長新冠