食辣｜食辣量力而為 小心引致胃炎

食辣量力而為 小心引致胃炎

近年流行吃辣，酸辣米線總有一間喺左近，惟醫生提醒進食此等刺激性食物要量力而為，尤其本身有胃炎的人士。曾有患者食麻辣米線落錯單，辣度比要求的高幾倍，勉強進食後，胃痛持續了兩個多星期，做胃鏡發現發炎得很厲害，最後要服胃藥數月，加上清淡飲食才能控制症狀。 腸胃肝臟科專科醫生薛立威表示，胃炎有急性和慢性之分，「急性胃炎是由於胃黏膜受到刺激或感染引起的短期炎症。通常會在幾天或幾周內自行緩解，但病程中可能會出現上腹疼痛、噁心、嘔吐、胃氣脹等症狀。常見刺激物包括藥物、酒精、辛辣或酸性食物。感染性胃炎亦很常見，如幽門螺旋菌感染。」

長遠增胃癌風險 慢性胃炎則為長期存在的胃黏膜炎症，可持續數月至數年。主要成因是長期的胃酸刺激，常見風險因素包括長期吸煙、飲酒、不良的飲食習慣等。慢性胃炎或致胃黏膜萎縮、胃酸分泌減少，繼而影響到消化功能；症狀則相對輕微，例如胃部不適、噁心、食慾不振等，而情況輕微者甚至沒有症狀。薛立威續指，「長期而嚴重的慢性胃炎可能產生病變，長遠增加胃癌的風險。」

飲食要清淡 處理胃炎問題，醫生會根據病因、症狀而處方相應藥物。例如利用H2受體阻抗劑或質子泵抑制劑去中和胃酸；若要對付幽門螺旋菌，則會處方抗生素配合高劑量質子泵抑制劑使用。「若有需要使用止痛藥，則應選擇乙酰氨基酚(acetaminophen)一類，代替非類固醇消炎止痛藥，以免刺激胃部。」薛立威提醒，患者同時要清淡飲食，「宜選易消化食物如粥麵、蒸魚、蒸蛋，多吃蔬果等高纖食物，含有益生菌的食物也可進食，如乳酪、豆腐等，肉食類應選擇低脂部位如瘦肉、雞胸肉等。」 患者勿亂斷食 日常飲食上，薛立威也提供一些貼士，「坊間流行168斷食法，雖有研究顯示能減輕身體發炎，或對恢復腸道細菌微生態有正面作用，但暫時尚缺乏較大型和嚴謹的醫學研究去證實。若本身是胃炎患者就要留意，長時間斷食很可能加劇胃炎病情，應先諮詢腸胃科醫生意見。另外，甜品的過多糖分在腸道難以吸收，或會被細菌發酵，產生氣體導致肚脹，又或反令腸道排出水分而肚瀉；而標榜0卡路里的飲品，其甜味也是來自不能被腸胃吸收的糖分，同樣可能導致肚脹肚瀉。」