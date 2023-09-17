食道癌｜喉嚨好像卡住 竟是食道癌末期！

58歲的蔡先生有30多年吸煙及喝酒習慣，去年底已經吃不太下食物，喉嚨好像卡住了，也瘦了很多，但他工作忙，一直未就醫，直到今年6月就醫已是食道癌末期，日前更引發食道破裂，縱隔腔感染，一度命危。而目前還在加護病房的蔡先生，因為瘦到僅剩40公斤，醫師讓他手踩及腳踩自行車器具幫助他恢復肌力，同時施打營養針，以利拔管。

吞嚥困難、體重減輕 為食道癌典型症狀 衛福部彰化醫院肝膽腸胃科醫生王棋新表示，不明原因的體重減輕是食道癌最主要病症，接著會出現吞嚥困難，一定要趕快就醫。食道癌的其他可能症狀還包括胸痛、壓迫感或灼痛感、胃腸消化不良或胃灼熱、慢性咳嗽或聲音嘶啞、呼吸帶有惡臭味等，一旦出現這些症狀，最好快就醫，釐清原因。

高死亡率病症 氣管及食道重建展開復健 彰化醫院加護病房主任林文培說，患者因癌細胞引起食道破裂後導致縱隔腔感染及膿胸，這是高死亡率的棘手病症，院方連忙召集胸腔外科、胸腔內科、腸胃科、急診等多個科別搶救，插管並清理縱隔腔，切除食道，做胃造口餵食之用，才脫離險境，接下來將進行氣管及食道重建，展開復健。