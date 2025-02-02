食道重建新突破 「創新手術」重拾進食機能

一名60歲陳姓婦人雖不煙不酒、生活規律，仍因胃部血管瘤病史而定期進行追蹤檢查。在一次例行檢查中，醫生意外發現其食道有2公分腫瘤，經活檢確診為第一期食道鱗狀細胞癌。由於病人曾經歷胃部手術，無法採用傳統的胃部重建方式，醫療團隊創新採用大腸重建術，成功替代受損食道，讓病人重拾進食機能。

食道癌早期症狀不明顯 定期檢查揪病灶 南投醫院胸腔外科謝志明醫生表示，食道癌因其特殊的三層解剖構造，缺乏漿膜層保護，使得癌細胞容易快速向外擴散，加上早期症狀不明顯，往往等到出現症狀時已是中晚期。本次案例幸運透過定期檢查及早發現，癌細胞尚未侵犯肌肉層及淋巴，得以及時進行手術治療。

創新手術治療 成功重建組織 大腸直腸外科許家榮醫生指出，考量病人先前已進行過次全胃切除手術的特殊情況，團隊創新採用部分大腸進行重建。這項長達9小時的複雜手術，先由胸腔外科進行腫瘤切除及胃部處理，再由大腸直腸外科進行組織重建，包括清除先前手術的黏連、截取右側大腸並審慎保留血管供應，最後將組織拉至頸部進行精密吻合重建，過程中需要極高的手術技巧與團隊默契。

加強營養補充 邁向康復之路 手術成功只是治療的第一步，為確保病人能完全康復，醫院特別組建跨專科團隊，結合復健科、呼吸治療師及營養師等專業人員，為病人量身打造個人化治療計劃。透過呼吸訓練增強肺功能、精準的營養補充計劃促進傷口愈合，以及漸進式的吞嚥訓練，協助病人穩定恢復進食功能。 醫療團隊也特別提醒，除了傳統的吸煙、飲酒等危險因素外，也要注意避免過量食用醃製、煙燻食物，以及留意食道賁門弛緩不能症、胃酸倒流等潛在風險因素。建議高風險族群應建立定期篩檢習慣，若出現吞嚥困難、胸痛、體重減輕等警號，應立即就醫接受內視鏡檢查，把握黃金治療時機。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】