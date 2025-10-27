食開胃前菜都好養身？4款發酵食物增免疫力防發炎

胃痛只因吃太快？可能是胃癌警號 4類人最高危 慎吃2類食物

普通的開胃前菜食物，竟然對健康帶來各種好處。有醫生指出，有些發酵食物如泡菜或酸菜等，不單止是開胃前菜，更是有益健康的菜式。醫生指出，有4款發酵食物有助增加免疫能力，並防止身體發炎，染上各種疾病，並教大家選購時要多加注意。

食開胃前菜都好養身？

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，發酵是一個讓微生物參與食物轉化的過程。乳酸菌、酵母菌等微生物將糖分和蛋白質轉變為新的代謝物，使食物變酸變香，並提高營養吸收率。常見的發酵食物包括韓國泡菜、味噌、納豆、乳酪等。

根據最新研究，發酵食物不僅能補充好菌，還能調節免疫、降低發炎。而發酵食物影響腸道與免疫上，研究歸納出三個主要作用機制：

增加菌相多樣性：發酵食物中的菌能短暫「打擾」腸道菌群，讓其更具彈性與豐富性。 產生有益代謝物：發酵過程中生成的乳酸、短鏈脂肪酸等能保護腸黏膜，穩定免疫系統，減少慢性發炎。 提升營養吸收度：經過發酵的食物，其營養素更易被吸收。例如，味噌和天貝中的維他命B群和礦物質的可利用度都會上升。

另外，有一項研究顯示，每天吃發酵食物6周的受試者，腸道菌相多樣性明顯增加，發炎指標也有所下降。