食雞子可「以形補形」增強性能力？營養師教4大壯陽飲食

雞子是常見的火鍋配料，即是雞睾丸，一直被視為補品，被認為它能壯陽補腎。不過，有營養師指出，有些人認為雞子可以「以形補形」，提高性能力，但其實在烹煮過程中，雞子的這個效果有限，與2原因有關。營養師推介，如果想壯陽或增強性能力，可以選擇4類食物。

高敏敏指出，一般小雞子約11克，大的約15至20克。所以，若吃了幾顆，膽固醇可能就會超標。不過，近年來美國的飲食指南已經取消了膽固醇的攝取上限，因為研究顯示，飲食中的膽固醇只佔血液膽固醇的二至三成，剩下的由身體自行合成。不過，如果你有高血脂、心血管疾病、脂肪肝或肥胖，還是要少吃為妙。

營養師高敏敏在其 facebook專頁 上分享指，冬天來臨，經常會在鍋物中看到雞子。雞子的營養成分如下：

4大壯陽飲食

雖然雞子中含有雄性激素、鋅和睪固酮，但這些成分在高溫烹煮的過程中幾乎被破壞。此外，經消化代謝後能被吸收的比例並不高，所以靠雞子提高性功能的效果有限。若男性想要提升性功能，其實應該依賴長期補充營養素，而非單一食物的過量攝取。

1.硒

功能：精子的成分之一，硒的缺乏會影響精子的形狀和活動力。

食物來源：蛋、豆腐、堅果、蜆

2.鋅

功能：精子的成分之一，維持精子數量和性慾，缺鋅可能導致性功能障礙。

食物來源：生蠔、深海魚、南瓜籽

3.維他命B群

功能：提升精神、幫助代謝及能量轉換，維持生殖健康，與荷爾蒙平衡。

食物來源：糙米、菠菜、堅果

4.精胺酸

功能：身體沒辦法自行製造，幫助血管擴張，改善男性的血液循環。

食物來源：雞胸肉、牛肉、蝦等。

營養師高敏敏提醒，偶爾享用雞子無妨，但想要真正補充元氣，依賴均衡的飲食、適當的運動和良好的睡眠更為重要。養成良好的生活習慣，才能真正達到內外兼修，讓你精神滿滿，享有更健康的生活。