食飽就瞓恐患糖尿？恐致脂肪肝心臟病 醫生教4招逆轉

進食完就有股睡意來襲，可能是糖尿病的先兆！有醫生指出，當吃飽後有昏昏欲睡的情況出現，有可能是胰島素阻抗的徵兆，即使血糖數字正常，也可能是代謝問題所致，離糖尿病不遠，更可能導致各種不良影響如脂肪肝或心臟病。醫生指出，有４大方法有助逆轉問題，以提升整體健康。

食飽就訓可能患糖尿病？

遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，當你吃飽後感到昏昏沉沉，肚子逐漸變大，有可能是胰島素阻抗的徵兆。很多人認為只要血糖數字正常就代表健康，其實當身體出現胰島素阻抗時，就算空腹血糖仍在正常範圍，也可能已經出現代謝問題。

胰島素的角色

張醫生解釋指，當進食後，食物就會在身體內轉換成葡萄糖，並由胰島素將血糖送進細胞，提供能量。然而，當細胞開始「拒收」血糖時，胰臟就必須分泌更多的胰島素來維持血糖穩定。這種代償行為雖然在短期內看似有效，但長期下去會導致身體出現代謝混亂。

因此，即使血糖數字還算正常，但胰臟已過度工作，以分泌胰島素來維持血糖穩定。當胰臟無法再補救，血糖就會開始失控，有機會造成糖尿病、高血壓、脂肪肝，甚至心血管疾病。

如何知道是否有胰島素阻抗？

張醫生指，僅依賴空腹血糖和糖化血色素(HbA1c)可能無法早期發現胰島素阻抗。可透過胰島素阻抗指數(HOMA-IR)進行檢測，反映胰臟分泌的胰島素是否足夠有效地讓細胞吸收血糖，計算公式為：

胰島素阻抗指數 = (空腹血糖 × 空腹胰島素) ÷ 405

當指數大於2.5通常代表胰島素阻抗。