食飽就瞓恐患糖尿？恐致脂肪肝心臟病 醫生教4招逆轉

進食完就有股睡意來襲，可能是糖尿病的先兆！有醫生指出，當吃飽後有昏昏欲睡的情況出現，有可能是胰島素阻抗的徵兆，即使血糖數字正常，也可能是代謝問題所致，離糖尿病不遠，更可能導致各種不良影響如脂肪肝或心臟病。醫生指出，有４大方法有助逆轉問題，以提升整體健康。
食飽就訓可能患糖尿病？
遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，當你吃飽後感到昏昏沉沉，肚子逐漸變大，有可能是胰島素阻抗的徵兆。很多人認為只要血糖數字正常就代表健康，其實當身體出現胰島素阻抗時，就算空腹血糖仍在正常範圍，也可能已經出現代謝問題。
胰島素的角色
張醫生解釋指，當進食後，食物就會在身體內轉換成葡萄糖，並由胰島素將血糖送進細胞，提供能量。然而，當細胞開始「拒收」血糖時，胰臟就必須分泌更多的胰島素來維持血糖穩定。這種代償行為雖然在短期內看似有效，但長期下去會導致身體出現代謝混亂。
因此，即使血糖數字還算正常，但胰臟已過度工作，以分泌胰島素來維持血糖穩定。當胰臟無法再補救，血糖就會開始失控，有機會造成糖尿病、高血壓、脂肪肝，甚至心血管疾病。
如何知道是否有胰島素阻抗？
張醫生指，僅依賴空腹血糖和糖化血色素(HbA1c)可能無法早期發現胰島素阻抗。可透過胰島素阻抗指數(HOMA-IR)進行檢測，反映胰臟分泌的胰島素是否足夠有效地讓細胞吸收血糖，計算公式為：
- 胰島素阻抗指數 = (空腹血糖 × 空腹胰島素) ÷ 405
當指數大於2.5通常代表胰島素阻抗。
醫生教4招逆轉胰島素阻抗
張醫生指，如果想逆轉胰島素阻抗，可以參考以下4大方法：
1. 調整飲食
- 減少精製碳水化合物(如白飯、白麵包)
- 改為低升糖指數(GI)食物，如糙米、燕麥、蔬菜和健康脂肪(如牛油果、堅果)。
2. 規律運動
- 進行阻力訓練(如重訓、深蹲)和高強度間歇運動，能提升肌肉細胞對胰島素的敏感度，有助快速提升代謝，幫助身體調節血糖。
3. 改善睡眠與壓力管理
- 確保每天至少7小時的睡眠，並透過瑜伽或深呼吸等方式減少壓力，因為壓力會增加皮質醇，惡化胰島素阻抗。
4. 補充特定營養素
- 可從深色蔬菜、魚類、堅果攝取鎂、維他命D、α-硫辛酸和肌醇(Myo-Inositol)等，有助於提升胰島素敏感度。
張醫生表示，胰島素阻抗不單是血糖問題，而是影響整體健康的重要因素。許多人直到確診糖尿病後才驚覺問題的嚴重性，因此了解並及早應對胰島素阻抗至關重要。現在就開始關注身體的警號，調整生活習慣，讓健康回到正軌。