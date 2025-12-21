食香口膠恐致中風心臟病 𡁻愈耐愈危險！營養師教3招降風險

嚼香口膠會引致心血管疾病？有營養師指出，如果嚼香口膠有可能會令身體攝入塑膠微粒，而且愈嚼會釋放得愈多微塑膠，並增加患上中風及心臟病的風險。營養師指出，有3大方法可以有助降低生活中這些塑膠微粒攝入，以降低心血管疾病的風險。

甚麼是塑膠微粒？

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，根據美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)的研究，嚼香口膠可能成為攝入塑膠微粒的一條管道。這項研究引發了人們對塑膠微粒在人體內潛在健康影響的擔憂。高敏敏解釋，塑膠微粒是指直徑小於5毫米的塑膠碎片，來源包括：

初級塑膠微粒：即本來就製作成微粒的塑膠。

次級塑膠微粒：由大型塑膠物品降解而來。

這些微粒廣泛存在於環境中，會被生物攝食，進入食物鏈，並可能透過飲水、呼吸或食物進入人體。

食香口膠＝食塑膠？

高敏敏指出，香口膠為了能夠長時間咀嚼，需添加咀嚼基劑和增塑劑等成分。無論是天然來源(如人心果樹脂)還是合成的(如聚乙烯和聚醋酸乙烯酯)，學者發現這些香口膠都會釋放微塑膠。研究發現，1克香口膠平均會釋放100至600個塑膠微粒，一般香口膠單片的平均重量約為1.5克。幾乎所有微塑膠都是在咀嚼的前8分鐘內釋放出來的。