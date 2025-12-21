食香口膠恐致中風心臟病 𡁻愈耐愈危險！營養師教3招降風險

嚼香口膠會引致心血管疾病？有營養師指出，如果嚼香口膠有可能會令身體攝入塑膠微粒，而且愈嚼會釋放得愈多微塑膠，並增加患上中風及心臟病的風險。營養師指出，有3大方法可以有助降低生活中這些塑膠微粒攝入，以降低心血管疾病的風險。
甚麼是塑膠微粒？
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，根據美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)的研究，嚼香口膠可能成為攝入塑膠微粒的一條管道。這項研究引發了人們對塑膠微粒在人體內潛在健康影響的擔憂。高敏敏解釋，塑膠微粒是指直徑小於5毫米的塑膠碎片，來源包括：
- 初級塑膠微粒：即本來就製作成微粒的塑膠。
- 次級塑膠微粒：由大型塑膠物品降解而來。
這些微粒廣泛存在於環境中，會被生物攝食，進入食物鏈，並可能透過飲水、呼吸或食物進入人體。
食香口膠＝食塑膠？
高敏敏指出，香口膠為了能夠長時間咀嚼，需添加咀嚼基劑和增塑劑等成分。無論是天然來源(如人心果樹脂)還是合成的(如聚乙烯和聚醋酸乙烯酯)，學者發現這些香口膠都會釋放微塑膠。研究發現，1克香口膠平均會釋放100至600個塑膠微粒，一般香口膠單片的平均重量約為1.5克。幾乎所有微塑膠都是在咀嚼的前8分鐘內釋放出來的。
塑膠微粒6大健康影響
高敏敏指，當塑膠微粒進入人體後，可能引發以下健康問題：
- 全身性發炎：刺激免疫系統，引起慢性低度發炎，長期積累可提高慢性病風險。
- 心血管健康影響：在動脈斑塊中發現塑膠微粒，可能增加動脈硬化、心臟病與中風風險。
- 腸道健康惡化：傷害腸黏膜，可能造成腸漏，改變腸道菌相，影響免疫力與代謝。
- 內分泌系統干擾：塑膠中的化學物質如BPA和鄰苯二甲酸酯可能導致荷爾蒙失衡。
- 影響神經與腦部：在腦和腦脊髓液中發現塑膠微粒，推測可能造成神經發炎並影響記憶與認知。
- 刺激呼吸道：吸入空氣中的塑膠微粒可能導致呼吸道刺激和炎症。
3招降風險
高敏敏提醒，雖然在日常生活中不可能完全避免塑膠，但我們可以選擇降低塑膠的累積速度：
- 減少長時間嚼香口膠：偶爾嚼一下沒有問題，但避免成為日常習慣。
- 避免高溫接觸塑膠：熱食、熱湯、熱飲應避免使用塑膠容器，以減少塑化物釋放。
- 選擇更乾淨的飲食與生活方式：減少超加工食品，選擇原型食物，外出用餐時注意不與高溫塑膠接觸。
高敏敏指，若擁有嚼香口膠的習慣，不妨從減少頻率或時間開始做起。