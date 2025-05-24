飯前1動作3個月怒減4.3kg肥肉？醫生拆解2大原因 助通便秘

不用運動或飲食控制就可以輕鬆減肥？有醫生指出，有研究發現，吃飯前進行1個動作，增加飽足感，在3個月後就體重就會變輕，更可減少達4.3kg。醫生解釋當中的2大原因，並指出這個方法需要注意的事項。
研究證飯前1動作3個月怒減4.3kg？
減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，許多人會在減肥期間忽略「水」這個關鍵因素，因為就算攝取再多膳食纖維，如果沒有補充適量的水分，也可能會引致便秘，影響減重效果。英國伯明罕大學一項研究招募84位肥胖成人。實驗組在每餐前30分鐘喝500毫升水，而對照組則正常用餐。12星期後，實驗組平均減重1.3公斤；若三餐都有喝水，則體重減少達4.3公斤。
相比之下，對照組僅減少0.8公斤。另外，韓國的一項小型試驗讓15位年輕人分別在餐前、餐後或不喝水的情況下進食。結果顯示，餐前喝水者只吃下123克食物，而未喝水者卻吃到162克，但兩者的飽足感相同。
拆解喝水減肥2大原因
蕭醫生解釋，膳食纖維是腸道的清道夫，不過，需要足夠的水分才可充分發揮作用。所以，若攝取高纖維食物卻喝水不足，反而可能導致便秘。根據義大利的一項研究，研究把117位功能性便秘成人分為兩組，同時亦攝取25克纖維，分別可以自由喝水和要求多喝水，經過兩個月後，後者的排便次數增加，且使用瀉藥的情況顯著減少。
蕭醫生提醒，以上方法要靠喝水才可以減肥，也要注意以下2大事項：
- 改善便秘：高纖飲食必須配合足夠的水分，纖維才能發揮「海綿」的效果。
- 輔助減重：餐前30分鐘喝約500毫升水可以降低進食量而不影響飽足感。
蕭醫生分享指，減脂期間，他會在餐前的水中加入10克膳食纖維粉和20克植物性蛋白，這樣不僅補充水分，還能同時攝取蛋白質與纖維，達到更好的減重效果。