飯前1動作3個月怒減4.3kg肥肉？醫生拆解2大原因 助通便秘

不用運動或飲食控制就可以輕鬆減肥？有醫生指出，有研究發現，吃飯前進行1個動作，增加飽足感，在3個月後就體重就會變輕，更可減少達4.3kg。醫生解釋當中的2大原因，並指出這個方法需要注意的事項。

研究證飯前1動作3個月怒減4.3kg？

減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，許多人會在減肥期間忽略「水」這個關鍵因素，因為就算攝取再多膳食纖維，如果沒有補充適量的水分，也可能會引致便秘，影響減重效果。英國伯明罕大學一項研究招募84位肥胖成人。實驗組在每餐前30分鐘喝500毫升水，而對照組則正常用餐。12星期後，實驗組平均減重1.3公斤；若三餐都有喝水，則體重減少達4.3公斤。

相比之下，對照組僅減少0.8公斤。另外，韓國的一項小型試驗讓15位年輕人分別在餐前、餐後或不喝水的情況下進食。結果顯示，餐前喝水者只吃下123克食物，而未喝水者卻吃到162克，但兩者的飽足感相同。