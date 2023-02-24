飯後上腹痛 源頭或是細菌 醫生：忽視或致癌

一名四十多歲的男性，近幾個月進食後有上腹部疼痛的症狀，故至胃腸肝膽科門診看診，經安排上消化道內視鏡檢查後，發現胃部有發炎及胃潰瘍的情形，甚至於病理切片檢查中，發現有幽門螺旋桿菌存在。在接受胃潰瘍相關藥物及針對幽門螺旋桿菌的抗生素治療後，不僅胃潰瘍情形獲得改善，也成功根治幽門螺旋桿菌的感染。

幽門螺旋桿菌 為消化性潰瘍常見病因

新竹臺大分院病理部李宥徵醫師表示，幽門螺旋桿菌的感染在世界各國盛行率都相當高，根據近年研究，臺灣約有三成左右的民眾患有幽門螺旋桿菌感染。在臨床上，雖然幽門螺旋桿菌已被認為是消化性潰瘍(含胃潰瘍與十二指腸潰瘍)的最常見病因，但僅有約一成感染者會進展至消化性潰瘍，而多數感染者則是不明顯的慢性發炎症狀，這時就須通過檢查來判斷有無幽門螺旋杆菌感染。