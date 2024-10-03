飯後浸浴當心引發心肌梗塞！心臟血氧運輸恐供不應求

經過了一天的忙碌，為了慰勞辛苦的自己，許多人會利用浸浴來放鬆身心、暖和身體。然而，飯後馬上泡熱水澡，卻可能給心臟和腸胃帶來不必要的負擔，原因與身體在消化和浸浴時的血液分配機制有關。
餐後血液聚集在腸胃道 泡熱水澡會增加心臟負擔
葉宗儒醫生分享進食後消化過程的血流變化。當我們吃飽後，腸胃道需要更多的血液來幫助吸收營養和促進腸道蠕動，導致腸胃道的血流量明顯增加，而身體其他部分的血液供應則相對減少。此時，心臟就需要加快跳動，以確保身體各部位能獲得足夠的血液供應，造成心臟需氧量的上升。而這整個過程通常需要2至4小時才能恢復正常。
葉宗儒醫生進一步說明吃飽後不要浸浴的原因，與血液的分布也有密切的關係。他指出，泡熱水澡會使身體體溫上升，身體為了散熱，周邊的血管會擴張，導致表皮血液增加。此時，身體的其他部位，包括重要的內臟器官，血液供應相對減少。同樣地，心臟也需要加快跳動，將血液打至全身各處，以維持整體的血液流動，這又進一步增加了心臟的攝氧量，等同心臟必須加倍負擔雙倍的血氧需求。
浸浴時機與水溫需控制 降低心肌梗塞突發風險
綜上所述可得知，當飯後馬上泡熱水澡時，身體就會面臨雙重負擔。葉宗儒醫生分析，此時心臟不僅需要為腸胃道提供大量血液來處理食物，還要應對因泡熱水澡引起的表皮血管擴張，導致心臟自身的供血卻不足，容易導致心肌缺血，甚至心肌梗塞。故建議最好在飯後30至60分鐘後再進行浸浴活動，以避免心臟和腸胃同時承受過大的壓力。
除了時間上的考量，浸浴的水溫也應適中，過熱的水溫同樣會使血管擴張過度，增加心臟的工作量。通常建議水溫控制在40度以下為宜，這樣既能達到放鬆的效果，又不會對心臟造成過大的負擔。
總之，飯後浸浴看似是一種放鬆的方式，實際上卻可能對心臟和腸胃造成嚴重的負擔。透過了解這些人體的生理運作機制，保持良好的生活習慣，不僅能讓我們享受浸浴的舒適，也能確保心臟和腸胃的正常運作。
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