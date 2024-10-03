飯後浸浴當心引發心肌梗塞！心臟血氧運輸恐供不應求

經過了一天的忙碌，為了慰勞辛苦的自己，許多人會利用浸浴來放鬆身心、暖和身體。然而，飯後馬上泡熱水澡，卻可能給心臟和腸胃帶來不必要的負擔，原因與身體在消化和浸浴時的血液分配機制有關。

餐後血液聚集在腸胃道 泡熱水澡會增加心臟負擔 葉宗儒醫生分享進食後消化過程的血流變化。當我們吃飽後，腸胃道需要更多的血液來幫助吸收營養和促進腸道蠕動，導致腸胃道的血流量明顯增加，而身體其他部分的血液供應則相對減少。此時，心臟就需要加快跳動，以確保身體各部位能獲得足夠的血液供應，造成心臟需氧量的上升。而這整個過程通常需要2至4小時才能恢復正常。 葉宗儒醫生進一步說明吃飽後不要浸浴的原因，與血液的分布也有密切的關係。他指出，泡熱水澡會使身體體溫上升，身體為了散熱，周邊的血管會擴張，導致表皮血液增加。此時，身體的其他部位，包括重要的內臟器官，血液供應相對減少。同樣地，心臟也需要加快跳動，將血液打至全身各處，以維持整體的血液流動，這又進一步增加了心臟的攝氧量，等同心臟必須加倍負擔雙倍的血氧需求。