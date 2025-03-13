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健康
2025-03-13 15:30:00

飯後肚脹恐「胃下垂」？醫生教4招快速緩解腹脹 出現4症狀要即時求醫

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飯後肚漲恐「胃下垂」？醫生教4招快速緩解腹脹 出現4症狀要即時求醫

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吃飯後的腹脹感可能是胃下垂的症狀？有醫生指，如果進食後有肚脹感，可能不是與食物量有關，有可能是胃部位置有變化所致。醫生指出3大可能成因，並指出如果出現4大症狀便要即時求醫。

醫生拆解腹脹3大成因 

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，很多人都有試過飯後感到肚子脹脹，感覺緊繃又不舒服的情況。有些人會認為是與進食的分量、胃口和食物難消化問題有關。而其實不一定只是食物量的問題，而是有可能是以下3大原因有關。

1. 吃飯方式不當

很多人不自覺地養成錯誤的進食習慣，例如：

  • 進食速度太快，沒有細嚼慢嚥
  • 進食時說話，導致吞入過多空氣
  • 偏愛碳酸飲料或用吸管喝水，增加腸胃內氣體

影響：讓你在不知不覺中將大量空氣帶入消化系統，導致腹部脹氣。

改善方法：

  • 放慢進食速度，細嚼慢嚥，讓腸胃更輕鬆消化。
  • 避免進食時說話，減少不必要的空氣進入腸道。
  • 減少碳酸飲料和冰涼飲品的攝取。
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胃氣脹原因、解決方法、建議食物或禁忌（am730製圖） 胃氣脹原因、解決方法、建議食物或禁忌（am730製圖） 胃氣脹原因、解決方法、建議食物或禁忌（am730製圖） 胃氣脹原因、解決方法、建議食物或禁忌（am730製圖） 胃氣脹原因、解決方法、建議食物或禁忌（am730製圖） 胃氣脹原因、解決方法、建議食物或禁忌（am730製圖） 胃氣脹原因、解決方法、建議食物或禁忌（am730製圖）

2. 腸胃菌群作怪

腸道內的微生物幫助分解食物，但某些難以消化的食物會在腸道發酵，產生氣體。特別是：

  • 高纖維食物(如豆類、紅薯、燕麥)
  • 乳糖含量高的食物(如全脂牛奶、乳製品)
  • 十字花科蔬菜(如花椰菜、甘藍、蘿蔔)

改善方法：

  • 循序漸進地增加攝取高纖維的分量，使腸胃適應。
  • 乳糖不耐症者可選擇低乳糖或植物性奶類。
  • 建議飯後多走動，促進腸胃蠕動，加快氣體排出。

3. 胃部位置變化

飯後肚脹可能是因為胃部的支撐力減弱，導致胃部位置下移，即所謂的「胃下垂」。

高危人士：

  • 身材瘦長、腹運部肌肉較鬆弛者
  • 長期過量進食，讓胃部過度擴張的人
  • 曾做過腹部手術或產後肌肉鬆弛的女性
  • 習慣飯後立即動或彎腰的人

改善方法：

  • 避免一次性吃過多食物，給胃足夠的消化時間。
  • 加強腹部肌群運動，如仰臥抬腿和核心訓練。
  • 飯後休息30分鐘再運動，減少對胃部的壓力。
飯後肚脹可能是因為胃部的支撐力減弱，導致胃部位置下移，即所謂的「胃下垂」。

飯後肚脹可能是因為胃部的支撐力減弱，導致胃部位置下移，即所謂的「胃下垂」。

4招快速緩解飯後腹脹

黃醫生指，如果想快速緩解飯後腹脹，可以有4大方法：

  1. 腹部紓緩運動：仰躺，雙腿彎曲，雙手抱住膝蓋，讓大腿貼近腹部；深呼吸，維持15至30秒，重複10至15次。
  2. 輕度運動促進消化：飯後10至15分鐘輕鬆散步，使腸胃蠕動；避免立即躺下，加重腹脹不適。
  3. 增強腹部核心肌力：每天進行1至2分鐘的平板支撐，強化核心肌群；仰臥抬腿、腹部收縮運動，可降低胃部下垂風險。
  4. 調整坐姿與站姿：保持挺胸收腹，避免含胸駝背；背部挺直，臀部坐滿椅子，減少腹部壓力。

出現4症狀要即時求醫 

如果你的腹脹持續不退，並伴隨以下症狀，建議儘早尋求醫療意見：

  • 腹脹超過2星期未改善，並伴隨其他不適症狀。
  • 經常胃痛、食慾下降，或飯後噁心。
  • 頻繁打嗝、胃灼熱，影響睡眠。
  • 體重無故下降，消化異常。

黃醫生提醒，若要擺脫飯後腹脹的困擾，可以從改變飲食習慣、調整進食方式和增強核心運動入手。讓你的腸胃更健康，遠離腹脹的困擾吧。

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