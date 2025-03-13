飯後肚脹恐「胃下垂」？醫生教4招快速緩解腹脹 出現4症狀要即時求醫

吃飯後的腹脹感可能是胃下垂的症狀？有醫生指，如果進食後有肚脹感，可能不是與食物量有關，有可能是胃部位置有變化所致。醫生指出3大可能成因，並指出如果出現4大症狀便要即時求醫。

醫生拆解腹脹3大成因

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，很多人都有試過飯後感到肚子脹脹，感覺緊繃又不舒服的情況。有些人會認為是與進食的分量、胃口和食物難消化問題有關。而其實不一定只是食物量的問題，而是有可能是以下3大原因有關。

1. 吃飯方式不當

很多人不自覺地養成錯誤的進食習慣，例如：

進食速度太快，沒有細嚼慢嚥

進食時說話，導致吞入過多空氣

偏愛碳酸飲料或用吸管喝水，增加腸胃內氣體

影響：讓你在不知不覺中將大量空氣帶入消化系統，導致腹部脹氣。

改善方法：