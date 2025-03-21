飯後食水果不健康？食啱Timing防失眠兼降血糖 營養師揭6大最佳進食時段

水果富含膳食纖維，不少人也習慣食飯後吃水果。不過，原來不同時間吃水果也會有不同的影響。有營養師指出，選擇正確的食用時間與搭配方式，能讓水果的健康效益發揮到最大。水果有6大最佳食用時間，有助發揮6大功效，適合不同人士食用。

水果6大最佳進食時段 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，有些人認為早餐時吃水果較健康，又有些人會在飯後吃水果幫助消化。到底正確的吃水果時間是甚麼？她表示，若水果選錯的時間吃，可能對腸胃造成負擔。所以，她列出6大水果的最佳食用時間如下： 1. 一般人(身體無異狀) 進食時間：隨時吃。

建議：選擇當造新鮮水果。分量拳頭大小或碗裝八成滿，每天可吃2至4次。

好處： 補充豐富的膳食纖維；有助消化並幫助腸胃順暢。 2. 吃完大餐人士 進食時間：飯後吃。

建議：有消化酵素的水果，如菠蘿、奇異果、木瓜、香蕉等。

好處：加速分解澱粉和蛋白質，提高消化力。 3. 高血糖患者 進食時間：兩餐中間吃。

建議：選擇低GI、高纖維的水果，如蘋果、番石榴、車厘茄、棗等。

好處：幫助穩定血糖，避免過多胰島素分泌；增加飽足感，減少隨意進食的可能。



4. 運動人士 進食時間：運動後一小時內吃。

建議：選擇中高GI水果，如西瓜、香蕉、木瓜、提子等。

好處：補充體力並幫助能量恢復，刺激胰島素以促進氨基酸合成，達到更好的健身效果。 5. 胃部不適人士 進食時間：避免空腹吃。

建議：特別是口感較酸、有蛋白酶的水果，如菠蘿、檸檬、奇異果、桔，應避免空腹食用。

原因：酸性水果可能刺激胃酸分泌，造成不適。 6. 睡眠質素差人士 進食時間：晚餐後吃富含鎂的水果。

建議：如香蕉、火龍果、奇異果、車厘子等。

好處：富含鎂，有助於提升褪黑激素分泌，降低焦慮，改善睡眠品質。 營養師高敏敏強調，水果營養豐富，但吃對時間和品種才能發揮最大效益。無論是幫助消化、穩定血糖還是提升運動表現，水果都是最佳的天然輔助。她提醒，記得適量攝取，避免一次攝取過多糖分，並選擇當季新鮮水果，減少加工果乾或果汁的攝取。

