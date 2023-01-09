飯盒、膠袋易溶出毒物！營養師一個步驟解決

近年因疫情的關係，市民飲食模式改變，時常叫外賣或買便利商店食物。不過，營養師廖容綺提醒，不管是塑膠杯、塑膠袋、紙盒、紙袋等，油脂加上高溫就會溶出有毒的化學物質，因此她一定會「另外裝在玻璃碗或瓷碗中微波加熱。」加上促進代謝、多攝取蔬菜，即可避開危險的環境荷爾蒙。
每當被問到「營養師，你會吃超商的微波餐盒嗎？」廖容綺表示，環境荷爾蒙無所不在，「我一定會拿回家，另外裝在玻璃碗或瓷碗中微波加熱。」
以下三個狀況，哪一種會溶出較多的環境荷爾蒙？
- 塑膠袋裝冰冷的食物
- 塑膠袋裝冰冷，但是酸的食物
- 塑膠袋裝熱且油多的食物
答案：又油又熱的食物！
例如塑膠袋裝羊肉湯、塑膠袋裝牛肉麵等。
無所不在的環境荷爾蒙
「環境荷爾蒙environmental hormone」又稱為「內分泌干擾物」(Endocrine Disrupting Chemicals, EDCs)，這些人造的化學物質，存在環境中，透過食物、空氣或皮膚接觸進去到人體，因為「類似」人體內荷爾蒙的結構，所以會造成干擾，干擾是一連串的，是長久的。
現在很多疾病其實都跟環境荷爾蒙有關係，包括——
- 胎兒：生長遲滯、早產出生體重不足。
- 嬰幼兒，兒童，青少年：發育成長遲滯、不正常性發育、性早熟。
- 成年人：乳癌、卵巢癌、子宮內膜癌症、前列腺癌、睾丸癌、甲狀腺癌、肺癌。不孕、多囊性卵巢症、早發性停經、腦下垂體及甲狀腺功能異常。
怎麼預防環境荷爾蒙
一、避免接觸
- 吸入：空氣中的PM2.5，來自工廠的廢棄物、汽機車的排放氣體、不明物體的焚燒物質、拜拜燒香、二手煙、品質低劣的香氛或香水、空氣清新劑、殺蟲劑。
- 接觸：兒童玩具、化妝品、保養品、清潔用品、家具、印刷品油墨、塑膠類用品例如：雨衣、地墊、溶劑。
- 食入：裝食物的容器、塑膠袋、鍋具、保鮮膜、免洗餐具上的材料、人工合成避孕藥或荷爾蒙補充療法、農藥。
二、促進代謝
- 排尿：多喝水促進排尿，建議量每日2,500至3,000cc或體重的30倍。
- 排汗：桑拿、遠紅外線儀促進排汗。
- 肝臟解毒：幫助環境荷爾蒙代謝食物。
- 排便：攝取富含膳食纖維的食物。肝臟解毒後的毒素到了腸道需要纖維素的幫忙吸附排除。
三、多吃蔬菜
- 十字花科蔬菜：綠色花椰菜、苞子甘藍、芥蘭菜、芥菜、高麗菜、大白菜、小白菜、羽衣甘藍富含葡萄糖硫苷及吲哚，加強肝臟解毒功能。
- 大蒜：大蒜素跟硒，有助於肝臟排毒。
- 薑黃：薑黃素是很強的抗發炎，抗氧化物，加強排毒功能。
- 綠茶：綠茶多酚跟兒茶素，幫助肝臟運作。
- 維生素C：芭樂、奇異果、柑橘類水果，富含維生素C促進肝臟解毒。
- 紅菜頭：富含植化素可以加強肝臟中解毒酵素及抗氧化酵素的活性。
- 牛油果：富含穀胱甘肽(glutathone)，幫助肝臟把脂溶性毒素轉變成水溶性。
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