飲全脂奶易肥升血脂？反而可降心血管疾病風險 醫生揭全脂奶3大優點

喝全脂奶真的會令體重增加並令血脂上升？有醫生指，不少人一直會認為全脂牛奶較不健康，而事實上並非如此，他引用研究指出全脂奶的3大好處，並教大家攝取時的小貼士。

飲全脂奶易肥升血脂？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，根據一項發表於國際期刊《Food & Function》的研究，實驗對象經長期餵食高劑量的全脂牛奶後，發現實驗對象血脂並未明顯上升、體重亦沒有增加，反而好膽固醇顯著上升。黃醫生解釋指，結果顯示全脂牛奶不但沒有壞處，還可能對心血管健康有益。相反，另一篇研究指出，低脂乳製品對降低心血管疾病風險的文獻支持並不完全，未來可能需要重新評估這一點。

黃醫生指，HDL-C高密度膽固醇被稱為「好膽固醇」，有助清除血管內的壞膽固醇，預防動脈硬化，並降低心血管疾病風險。所以，當喝奶類飲品時有3個小貼士：