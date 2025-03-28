飲全脂奶易肥升血脂？反而可降心血管疾病風險 醫生揭全脂奶3大優點

喝全脂奶真的會令體重增加並令血脂上升？有醫生指，不少人一直會認為全脂牛奶較不健康，而事實上並非如此，他引用研究指出全脂奶的3大好處，並教大家攝取時的小貼士。
飲全脂奶易肥升血脂？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，根據一項發表於國際期刊《Food & Function》的研究，實驗對象經長期餵食高劑量的全脂牛奶後，發現實驗對象血脂並未明顯上升、體重亦沒有增加，反而好膽固醇顯著上升。黃醫生解釋指，結果顯示全脂牛奶不但沒有壞處，還可能對心血管健康有益。相反，另一篇研究指出，低脂乳製品對降低心血管疾病風險的文獻支持並不完全，未來可能需要重新評估這一點。
黃醫生指，HDL-C高密度膽固醇被稱為「好膽固醇」，有助清除血管內的壞膽固醇，預防動脈硬化，並降低心血管疾病風險。所以，當喝奶類飲品時有3個小貼士：
- 無需盲目選擇低脂：若原本的健康狀況良好，適量飲用全脂牛奶是可以的。
- 提供飽足感：牛奶中的脂肪有助於控制食慾。
- 搭配均衡飲食與運動：全脂牛奶可以成為健康生活的一部分。
3招生活選喝全脂奶增營養
黃醫生表示，喝全脂奶在生活中也可以應用：
- 早餐選擇：早上喝杯全脂奶，搭配燕麥片或麥包，有助增強活力，兼顧心血管健康。
- 健康點心：在自製乳酪時使用全脂奶，增加口感與營養價值。
- 適量攝取：雖然研究顯示全脂奶對血脂肪有正面影響，但仍建議適量攝取，並搭配均衡飲食。
黃醫生提醒，每個人的身體狀況不同，若有疑慮，應諮詢專業醫生或營養師的意見。另外，此研究使用小鼠作為實驗對象，結果不一定能完全適用於人體。