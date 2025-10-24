飲可樂會殺精？醫解畫：勿信都市傳說 事後沖洗反增私密處感染風險

1980年代曾有哈佛大學的研究指出，在試管中加入冷凍精子與可樂混合，觀察到精子數量減少，因而產生「可樂能避孕」的說法。然而，後續由台北榮總醫院的團隊進行驗證，採用不同品牌配方的可樂混合精液，觀察1小時後仍有七成以上精子保持活力。泌尿科醫生陳鈺昕表示，研究結果證實，可樂並無法降低精子受孕能力。因此，行房後以可樂沖洗陰道，並不具備避孕效果，反而因含糖成分，容易改變私密處菌叢環境，增加感染風險。
可樂與精子數量 並無直接關聯
另一種常見的迷思是「喝可樂會殺精」。其實，可樂進入人體後經消化道被分解與吸收，完全不會接觸到精子製造與儲存的部位。陳鈺昕醫生解釋，精子是在睾丸生成，儲存在副睾，透過輸精管排出體外，和消化系統路徑毫無交集。單純飲用可樂，不會直接影響精子數量，也不會造成短期內的生育力下降。
長期飲用含糖可樂 會影響生育力
雖然可樂本身不會直接「殺精」，但含糖飲料的過量攝取，會透過肥胖與代謝異常間接影響生殖功能。陳鈺昕醫生指出，長期飲用含糖可樂可能導致體重上升、胰島素阻抗，進而造成精子濃度降低、活動力下降，增加不孕風險。因此，適度控制含糖飲料的攝取量，對男性的生殖健康至關重要。
無糖可樂也非解方 代糖干擾荷爾蒙
近年研究更關注無糖可樂的潛在影響。陳鈺昕醫生提到，無糖飲料常見的代糖成分，例如三氯蔗糖，可能透過干擾甜味受體，影響男性荷爾蒙合成。此作用會降低睾酮與促黃體素分泌，使精子活動力下降，甚至造成精子形態異常。這提醒大眾，即使選擇無糖飲品，也不代表對生殖健康沒有風險。
社會上另一個錯誤觀念是「可樂能預防性病」。事實上，多數性病是經由性行為的黏膜接觸或體液交換感染，例如血液、精液或陰道分泌物。陳鈺昕醫生提醒，一旦病毒經由性行為進入體內，即使事後以可樂沖洗，也無法阻止病毒感染。頂多僅能清除表面分泌物，但感染早已發生。更重要的是，反覆或過度灌洗私密處，反而會破壞自然防護屏障，增加細菌或病毒上行感染，甚至導致骨盆腔發炎。
可樂無法預防性病 遵循科學措施才有效
陳鈺昕醫生表示，與其迷信偏方，更應該依循正確的科學方法來降低風險：
- 全程使用保險套：包括陰道交、肛交、口交或指交，均需使用適當的保護措施。
- 接種HPV疫苗：男女皆適合施打，可預防菜花、生殖器疣。
- PrEP預防性投藥：對於高風險族群，可在醫生評估下服用，降低感染HIV的機率。
- 維持單一性伴侶：固定且忠誠的伴侶關係，不僅降低性病風險，也能提升親密感。
- 定期性病篩檢：許多性病在早期幾乎沒有明顯症狀，定期檢查能保障自己與伴侶的健康。
別迷信都市傳說 科學才是健康最佳守門員
可樂並不是避孕藥，也不是性病防護工具。過量飲用含糖或無糖可樂，反而可能透過肥胖與荷爾蒙干擾間接影響生育能力。陳鈺昕醫生呼籲，若要真正保護自己與伴侶，應遵循醫學建議，包括正確使用保險套、接種疫苗與定期檢查。以科學為依據，才能守護性健康，避免陷入都市傳說的誤區。
