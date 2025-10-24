飲可樂會殺精？醫解畫：勿信都市傳說 事後沖洗反增私密處感染風險

可樂並不是避孕藥，也不是性病防護工具。過量飲用含糖或無糖可樂，反而可能透過肥胖與荷爾蒙干擾間接影響生育能力。若要真正保護自己與伴侶，應正確使用保險套、接種疫苗與定期檢查。

1980年代曾有哈佛大學的研究指出，在試管中加入冷凍精子與可樂混合，觀察到精子數量減少，因而產生「可樂能避孕」的說法。然而，後續由台北榮總醫院的團隊進行驗證，採用不同品牌配方的可樂混合精液，觀察1小時後仍有七成以上精子保持活力。泌尿科醫生陳鈺昕表示，研究結果證實，可樂並無法降低精子受孕能力。因此，行房後以可樂沖洗陰道，並不具備避孕效果，反而因含糖成分，容易改變私密處菌叢環境，增加感染風險。

可樂與精子數量 並無直接關聯

另一種常見的迷思是「喝可樂會殺精」。其實，可樂進入人體後經消化道被分解與吸收，完全不會接觸到精子製造與儲存的部位。陳鈺昕醫生解釋，精子是在睾丸生成，儲存在副睾，透過輸精管排出體外，和消化系統路徑毫無交集。單純飲用可樂，不會直接影響精子數量，也不會造成短期內的生育力下降。

長期飲用含糖可樂 會影響生育力

雖然可樂本身不會直接「殺精」，但含糖飲料的過量攝取，會透過肥胖與代謝異常間接影響生殖功能。陳鈺昕醫生指出，長期飲用含糖可樂可能導致體重上升、胰島素阻抗，進而造成精子濃度降低、活動力下降，增加不孕風險。因此，適度控制含糖飲料的攝取量，對男性的生殖健康至關重要。