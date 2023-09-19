飲咖啡｜睡前6小時飲咖啡 損睡眠質素

看到咖啡店林立，就知道這杯深色的飲品如何深受港人的喜愛。但攝取大量咖啡因，尤其是睡前飲咖啡，可能會影響睡眠。美國一項研究發現，即使在睡前6小時飲用咖啡因飲品，也足以損害睡眠質素。
睡少1小時
該項由美國韋恩州立大學醫學院進行的實驗，參加者需要按要求在不同的時間飲用咖啡因飲品，分別是在睡前6小時、睡前3小時，以及就寢前，飲用一杯含有約400毫克、等於連鎖咖啡店特大杯咖啡的咖啡因，然後檢測他們的主觀和客觀睡眠情況。
結果發現，即使參加者主觀覺得睡眠沒有受到咖啡因的影響，但實際上的睡眠周期檢測結果卻顯示，就算是睡前6小時飲用咖啡，也會令睡眠時間減少1小時，反映睡前飲咖啡可能令人如常地失去意識7個小時，惟身體只睡了約6小時。
中午過後勿飲
研究人員表示，美國睡眠醫學學會指咖啡因有約5個小時的半衰期，即大約有半數咖啡因在5小時後依然在人體內活躍，若本身對咖啡因的代謝較差，則咖啡因停留在體內的時間更長。雖然有些人覺得自己任何時間飲咖啡也不影響睡眠，但可能只是當事人自己沒有察覺。
專家提醒公眾，多愛咖啡也好，也應該適可而止。若不想睡眠受到影響，最好在中午過後便不要飲咖啡或進食其他含有咖啡因的食品，如果每次飲咖啡後都睡得差，更要少飲這種刺激性飲品。