飲水好處｜舒緩關節痛、皮膚保持年輕 仲可以減低心臟病風險

「休息喝點水，再發力去追」，從小到大都聽得多，一日要飲8杯水，飲水對身體好，但飲水的好處到底是甚麼呢？人體中有70%是由水組成，只要失去10%水，身體就會開始不適，當失去20%至25%時更可能對身體構成危險！所以好好飲水是非常重要的！
多飲水減心血管疾病風險
水分有助維持大腦運作，並保持腦內有充足的氧氣，令腦袋運轉得更靈活及更快。多飲水亦可降低血液的黏稠度，減低患上血栓、高血壓以及心血管疾病的風險。
飲水好處｜緩解關節痛
飲水可以加速新陳代謝、活化細胞及排毒，更可以幫助修復皮膚，令皮膚更年輕。同時，因為軟骨主要由水、膠原蛋白及蛋白聚糖等組成，當軟骨的水分充足時，可達到潤滑及緩衝的作用，有助緩解關節痛。
飲水好處｜提升抵抗力
另外，多飲水更可幫助人體細胞及組織維持正常生理機能，水可以將養分及氧氣運送到各個組織及器官，亦可將廢物經由肝腎排出，當毒素及廢物排出後，抵抗力自然就會提升。
飲水方法｜將水杯放在附近
雖然知道飲水的好處，但要改變飲水的習慣不是易事，而且在短時間內大量及快速飲水其實沒有意思。要改變習慣可以由味道入手，例如在水中加入檸檬，或轉飲有汽水，亦可將水杯放在附近，例如手袋或工作枱上，讓自己可以隨時隨地飲水。