飲水好處｜舒緩關節痛、皮膚保持年輕 仲可以減低心臟病風險

人體中有70%是由水組成。

「休息喝點水，再發力去追」，從小到大都聽得多，一日要飲8杯水，飲水對身體好，但飲水的好處到底是甚麼呢？人體中有70%是由水組成，只要失去10%水，身體就會開始不適，當失去20%至25%時更可能對身體構成危險！所以好好飲水是非常重要的！

多飲水減心血管疾病風險

水分有助維持大腦運作，並保持腦內有充足的氧氣，令腦袋運轉得更靈活及更快。多飲水亦可降低血液的黏稠度，減低患上血栓、高血壓以及心血管疾病的風險。