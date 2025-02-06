飲水食蔬果仲係便秘？營養師：「這營養素」攝取太少！教你3招食得健康

選擇好油脂：優先選擇含有不飽和脂肪酸的油品，如亞麻仁油、橄欖油、苦茶油、芝麻油、芥花油及花生油等植物油。堅果類則富含

脂肪酸、礦物質與維他命

，是很好的油脂來源。同時建議每日食用一掌心分量的堅果，能夠為健康加分。