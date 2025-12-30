飲熱飲、沖熱水涼保暖勁錯 恐致心臟猝死！醫生揭6招正確禦寒

用錯誤的方法保暖可能會危及心臟！有醫生指出，常見的禦寒方式有可能會增加健康風險，例如常見的喝熱飲、洗熱水澡保暖等，其實是錯誤做法，無效保暖之餘，更可能會導致心臟猝死。醫生指出，有6大正確禦寒方式。

飲熱飲、沖熱水涼保暖勁錯

重症科醫生黃軒在其Facebook專頁上分享指，許多人誤以為在冬天只要做好保暖就能避免健康問題，然而，許多常見的禦寒方式其實可能在無意中增加健康風險，這也是為甚麼急診室中心肌梗塞、腦中風等疾病的案例在寒冷的日子裡攀升。黃醫生直指，很多常見的禦寒方式，不但不保暖，更會傷到血管。他列出常見的錯誤做法如下：

1. 依賴熱飲保暖：

許多人認為喝熱奶茶、熱湯或咖啡可以迅速讓身體感到溫暖，但研究證實熱飲只能短暫刺激口腔的溫度，對核心體溫幫助有限，通常會導致他們在穿著上過於輕便，最終使手腳變冷，進一步加重血管收縮，壓力荷爾蒙變高，增加心臟的負擔。

2. 穿著緊身且保暖性差的衣物：

冬季時尚不等於保暖，貼身或緊身衣物會限制血流，加劇寒冷的影響。許多年輕人在冬天只穿著時尚的薄外套，加上裡面僅有一件薄T恤，這樣容易造成低溫和血流受限，使外周血管更容易痙攣，特別是對高血壓者而言，這是心肌梗塞的重大風險。

3. 熱水澡習慣：

許多人到家後立即沖熱水澡，但這種做法會使血管瞬間擴張，尤其是之前已經因為寒冷而收縮的血管。這種劇烈的溫差會引發血壓快速降落及心跳加速，甚至造成洗澡中暈厥的危險，對老人尤其危險，這是冬季浴室猝死的原因之一。根據日本研究，冬季洗澡造成的心血管死亡率是夏季的10倍。

4. 忽視頭部、頸部和雙腳的保護：

人體3個最容易散熱的部位是頭部、頸部和雙腳。如果這些地方沒有妥善保暖，即使外套再厚，也無法抵擋寒冷。研究表明，頭部散熱可佔人體總散熱的7%至10%。

5. 晚上將暖氣開到最高：

雖然想藉此保暖，但過熱的室內環境會使呼吸道變得乾燥，容易引發咳嗽、氣喘及加重夜間的血壓上升，影響睡眠品質。研究指出，乾燥的空氣還會提高呼吸道感染的風險，讓室內變成病毒的孳生地。

6. 在寒冷中劇烈運動不加衣物：