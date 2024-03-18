飲酒會影響增肌減脂效果？　專家告訴你到底能不能喝

人們的生活習慣因疫情帶來許多改變，這兩年大家追求健康的態度也更顯積極。而在掌握健康與運動的同時也想擁有紓壓放鬆的時刻，「小酌」正是許多人享受生活、放鬆心情的選擇。

小酌挑低熱量酒 高纖、高蛋白質食物降酒精吸收

復健科診所院長王思恒表示，增肌減脂不代表完全不能享受美食並且滴酒不沾。其實少量的酒精不會有損健身成果，小酌時懂得挑選熱量較低的酒、跟親朋好友聚會前先降低熱量攝取、聚會時選擇高纖或高蛋白質的食物減慢酒精吸收。