飲酒會影響增肌減脂消果？　專家告訴你到底能不能喝

人們的生活習慣因疫情帶來許多改變，這兩年大家追求健康的態度也更顯積極。而在掌握健康與運動的同時也想擁有紓壓放鬆的時刻，「小酌」正是許多人享受生活、放鬆心情的選擇。 小酌挑低熱量酒 高纖、高蛋白質食物降酒精吸收 復健科診所院長王思恒表示，增肌減脂不代表完全不能享受美食並且滴酒不沾。其實少量的酒精不會有損健身成果，小酌時懂得挑選熱量較低的酒、跟親朋好友聚會前先降低熱量攝取、聚會時選擇高纖或高蛋白質的食物減慢酒精吸收。

飲酒傷肌力？ 適量也要適時 任何事物只要過量，都有可能會產生傷害。王思恒表示，飲用適量的酒精不會影響肌力的增加、肌肉的生長或者是修復力，酒精對於健康的影響，主要取決於我們喝多少。凡攝取建議值內的酒精量，就不會在高強度訓練後影響體力恢復與肌肉生長，大約每次飲用3罐330毫升罐裝啤酒或等量的酒精飲用範圍之內(約30克酒精)對於肌力訓練是無影響的。 攝取量符規定 小酌不傷身 根據台灣衛福部國民健康署建議，男性每日酒精攝取量為20克、女性為10克，換算起來，男性一天可以喝兩罐330毫升酒精濃度4.5%的啤酒、兩杯120毫升酒精濃度12%的紅酒或60毫升酒精濃度40%烈酒；女性是以上分量的一半。