飲酒｜攝取大量酒精 或改變大腦結構

大家可能聽過「適量飲酒」有益健康，過去亦有研究指攝取適量酒精有助預防心血管疾病。相反，近年愈來愈多研究指酒精有礙健康，即使只是每日飲一杯，也可能對大腦造成無可挽救的傷害。故此不要以為大飲才亂性，小飲其實也很傷身。

腦部灰質白質減少

根據一項針逾36,000名暴飲人士參與的研究顯示，男性每日飲用多於4杯酒、女士飲多於3杯，比起不飲酒人士，透過磁力共振掃描發現，經常攝取大量酒精會令大腦結構出現改變，例如灰質和白質減少，飲酒得愈多者變化亦愈明顯。

影響身體機能

大腦灰質主要負責處理大腦的訊息，白質則負責傳遞訊息。灰質減少可影響多種功能，包括區域的肌肉控制、視聽等感官知覺、記憶、情緒、言語、決策及自我控制能力。白質體積變小則與注意力不足、健忘、智力下降和學習障礙等有關。

不可逆轉

雖然研究未確定酒精如何對大腦結構產生影響，但就反映長期攝取大量酒精對身體造成很多傷害，相關的大腦退化更是不可逆轉。之前亦有研究指出，每天飲酒量只要增加1杯，大腦容量就會早衰兩年，增加2杯則更會提早3年衰老。根據美國飲食指南建議，男性每天不宜令多過2杯酒，女性則要控制在1杯。1杯分量為酒精濃度約4%的啤酒一罐、酒精濃度約13%的餐酒約150毫升，又或酒精濃度40%的烈酒約40毫升。