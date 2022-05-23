飲酒｜研究：攝取大量酒精會令大腦結構改變

大家可能都聽過「適量飲酒」有益健康，過去亦有研究指攝取適量酒精有助預防心血管疾病。但近年就愈來愈多研究指酒精有礙健康，即使只是每日飲一杯，也可能對大腦造成無可挽救的傷害，故此不要以為大飲才亂性，小飲其實也很傷身。

灰質白質減少

根據一項針對逾36,000名暴飲人士進行的研究顯示，即男性每日飲用多過4杯酒、女士飲多過3杯，比起不飲酒人士的大腦，磁力共振掃描發現經常攝取大量酒精會令大腦結構出現改變，例如灰質和白質有減少的現象，飲酒得愈多者變化亦愈明顯。