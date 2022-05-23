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健康
2022-05-23 11:34:24

飲酒｜研究：攝取大量酒精會令大腦結構改變

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研究：攝取大量酒精會令大腦結構改變

研究：攝取大量酒精會令大腦結構改變

大家可能都聽過「適量飲酒」有益健康，過去亦有研究指攝取適量酒精有助預防心血管疾病。但近年就愈來愈多研究指酒精有礙健康，即使只是每日飲一杯，也可能對大腦造成無可挽救的傷害，故此不要以為大飲才亂性，小飲其實也很傷身。

 

灰質白質減少

根據一項針對逾36,000名暴飲人士進行的研究顯示，即男性每日飲用多過4杯酒、女士飲多過3杯，比起不飲酒人士的大腦，磁力共振掃描發現經常攝取大量酒精會令大腦結構出現改變，例如灰質和白質有減少的現象，飲酒得愈多者變化亦愈明顯。

腦部

常攝取大量酒精，腦部灰質和白質都會減少。

影響身體機能

大腦灰質主要負責處理大腦的訊息，白質則負責傳遞訊息。灰質減少可影響多種功能，包括區域的肌肉控制、視聽等感官知覺、記憶、情緒、言語、決策及自我控制能力，白質體積變小則與注意力不足、健忘、智力下降和學習障礙等有關。

健忘

白質體積變小或會出現注意力不足、健忘、智力下降和學習障礙。

不可逆轉

雖然研究未確定酒精如何對大腦結構產生影響，但就反映長期攝取大量酒精對身體造成很多傷害，相關的大腦退化更是不可逆轉。之前亦有研究指出，每天飲酒量只要增加1杯，大腦容量就會早衰兩年，增加2杯則更會提早3年衰老。

根據美國飲食指南建議，男性每天不宜令多過2杯酒，女性則要控制在1杯，但最好還是少沾酒精，既能避免健康受損，也不怕飲酒後亂性呢！

飲酒

每天飲酒量只要增加1杯，大腦容量就會早衰兩年。

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