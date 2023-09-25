飲醉酒｜飲酒會面紅？酒精不耐症體質 腦神經更易受損！

你喝酒會臉紅嗎？還是你有看過周遭朋友酒後臉部漲紅？根據研究，酒精進入體內由先代謝成乙醛，再由分解成乙酸，最終變成水和二氧化碳排出體外。喝酒臉紅表示酒後體內短時間累積乙醛，而乙醛未能順利分解的表現；這個乙醛的快速累積也會帶來頭痛、心悸、噁心/嘔吐等症狀。

酒精不耐症體質 酒後容易乙醛堆積，一個常見的原因是天生的基因變異，令代謝乙醛的酵素(乙醛脫氫酶2)功能缺陷，導致飲酒後乙醛無法正常被分解，讓臉部漲紅。這些天生的基因變異中，有一個常被研究的基因位點，稱為rs671；rs671在許多學者的研究中，證實和酒後臉紅有密切相關。這個rs671的基因變異，或稱酒精不耐症體質，常見於東南亞國家。

酒癮者 NFL 濃度高 肝功能異常較嚴重 臺北市立聯合醫院松德院區和國家衛生研究院以及美國史丹福大學的合作研究中，檢測147名酒癮個案和114名健康受試者體內的rs671基因變異，並且分析血液中一個反應腦神經損傷的分子(NFL，中文譯為神經絲輕鏈)的濃度。研究發現，酒癮患者體內的NFL濃度高於健康受試者，而具有rs671基因變異者，也就具有酒精不耐症體質者，具有更高的NFL，肝功能異常也比較嚴重。 所幸經過兩周的酒精解毒治療(或說戒斷治療)，NFL在體內有逐漸下降，至於停酒多久才能回復正常，目前研究上無法得知。