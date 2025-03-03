飲食好重要 研究指類風濕性關節炎與腸道健康有關

由自身免疫系統失調而引起的類風濕性關節炎，可以引起關節發炎、疼痛甚至變形，最終可損害關節而影響日常功能。最近有研究發現，飲食和腸道健康在類風濕性關節炎中可能扮演重要角色。

細菌群失衡或致慢性炎症 科學家一直未破解類風濕性關節炎的確切成因，而根據最近在《Nutrients》發表的研究，病患的出現可能與飲食和腸道健康有關，原因是腸道細菌群已被證實在調節免疫系統方面有重要作用，而細菌群失衡可能導致慢性炎症。

2種細菌過多 研究指出，類風濕性關節炎患者的腸道通常缺乏某些種類的細菌，但有2種細菌過多則可能形成病患，包括普雷沃氏菌(Prevotella)及柯林氏菌(Collinsella)。分析更發現，接受抗風濕藥物治療的類風濕性關節炎患者，腸道中的有益細菌如普拉梭菌(Faecalibacterium prausnitzii)等，含量通常較低。過去研究顯示，普拉梭菌有助減輕體內的炎症反應。

自身免疫系統疾病規則飲食法 專家稱，結果反映腸道細菌群的變化可能與類風濕性關節炎有關，反映患者或可透過調整飲食習慣，改變腸道細菌環境，可能有助減輕炎症及緩解症狀。近年便有名為「自身免疫系統疾病規則」(autoimmune protocol，AIP)飲食法，將較容易引發炎症或刺激腸道的食物排除在外，從而減少相關炎症發生。