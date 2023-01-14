飲食習慣｜食得健康可以降低早死風險20%

每日的三餐，既滿足我們的口慾，也是維持身體運作和健康的重要一環。一項新研究表明，只需多吃四種常見健康飲食模式所含的食物，例如全穀物、水果、蔬菜、堅果和豆類，便可以減低由癌症、心血管疾病及呼吸系統疾病等引起的死風險近兩成。

最大型飲食習慣研究

該項刊載在《JAMA Internal Medicine》的研究，分析近12萬人長達36年的飲食習慣及健康狀況，是目前最大型及跟進期最長針對飲食習慣與死亡風險的研究。

結果顯示，無論是遵從哪種健康飲食習慣，只要做得到便可以將死亡風險降低約20%，包括可將心血管疾病至死風險減少6%至13%，癌症致死的風險則減少7% 至18%，神經系統衰退致死機會亦降低7%，呼吸系統疾病致死的風險更可大減35%至46%。即使本身已患有長期病患，亦可以受惠於持續的健康飲食。