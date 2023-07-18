飲食要節制 5種食材助控血糖防範併發症

飲食是糖尿病患者穩定血糖水平的重要環節，若任由血糖持續高企，可能會帶來各種嚴重併發症如神經病變、視網膜病變及腎病等。既然日常控制血糖對健康如此重要，一些有助延緩血糖上升及穩定血糖的食物就是患者的最佳選擇。
5種食物定血糖
今次就介紹5種適合糖尿病人的食材，不但營養高，而且不會令血糖飆升：
- 糙米和胚芽米：與白米比較，糙米和胚芽米的升糖值較低，而且膳食纖維較多，有助防止血糖突然急升。當中胚牙米較容易消化，顏色與白米相近，更易為人接受。
- 魚肉：有研究發現多吃魚可以降低患上糖尿病的風險，亦有研究指攝入多元不飽和脂肪酸EPA有助改善血糖水平。
- 瘦豬肉：豬肉含有參與糖代謝的維他命B1，攝取足夠的營養有助身將血液中的葡萄糖轉化為能量，繼而控制血糖水平，配合蒜、洋葱及韭菜等含大蒜素的蔬菜烹煮，營養滿分又好味。
- 蘑菇：蘑菇類含有豐富的膳食纖維，有助抑制餐後血糖上升的作用，並有助控制膽固醇升高，對預防動脈硬化有很大幫助。蘑菇用途很多，既可以用來煮湯，又可以用炒熟食用，或者汆燙後用來做沙律，也是不錯的選擇。
- 凍豆腐：凍豆腐含有抗性蛋白，功能類似膳食纖維，無法被消化而又可以減緩碳水化合物吸收，有助防止血糖飆升，最適合在進食碳水化合物前食用。