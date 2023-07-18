飲食要節制 5種食材助控血糖防範併發症

糙米和胚芽米：與白米比較，糙米和胚芽米的升糖值較低，而且膳食纖維較多，有助防止血糖突然急升。當中胚牙米較容易消化，顏色與白米相近，更易為人接受。

糙米和胚芽米：與白米比較，糙米和胚芽米的升糖值較低，而且膳食纖維較多，有助防止血糖突然急升。當中胚牙米較容易消化，顏色與白米相近，更易為人接受。

魚肉：有研究發現多吃魚可以降低患上糖尿病的風險，亦有研究指攝入多元不飽和脂肪酸EPA有助改善血糖水平。

魚肉：有研究發現多吃魚可以降低患上糖尿病的風險，亦有研究指攝入多元不飽和脂肪酸EPA有助改善血糖水平。

瘦豬肉：豬肉含有參與糖代謝的維他命B1，攝取足夠的營養有助身將血液中的葡萄糖轉化為能量，繼而控制血糖水平，配合蒜、洋葱及韭菜等含大蒜素的蔬菜烹煮，營養滿分又好味。

瘦豬肉：豬肉含有參與糖代謝的維他命B1，攝取足夠的營養有助身將血液中的葡萄糖轉化為能量，繼而控制血糖水平，配合蒜、洋葱及韭菜等含大蒜素的蔬菜烹煮，營養滿分又好味。