養和 x 李嘉誠基金會 資助心臟導管手術 及時治療重獲新生

自2018年起，養和心臟科中心已與李嘉誠基金會合作推出「心臟導管介入資助計劃」，資助有需要患者接受治療，避免病人因經考慮而延誤診治。至今李嘉誠基金會已投入3,000萬港元，並有逾百位患者受惠。
4類病人受惠
心臟導管介入資助計劃主要服務四類心臟病病人，包括冠狀動脈堵塞、主動脈心瓣嚴重狹窄或倒流、二或三尖瓣閉合不全及非瓣膜性心房纖顫的病人。參與計劃的個案，李嘉誠基金會資助手術相關費用，而養和醫院及參與計劃的醫生則會減收部分住院費及醫生費。計劃至今已為68名病人進行冠狀動脈支架植入手術、20宗經導管主動脈瓣置換手術、11宗二尖瓣或三尖瓣夾合手術，以及10宗左心耳封堵手術。部分醫療設備如支架、人工心瓣、心瓣夾等較為昂貴，病人或須負擔部分費用，但經資助下已大減經濟壓力。
解決燃眉之急
67歲的楊先生是計劃受惠者之一。他在數年前驗出有心臟雜音，及後氣促增、運動量下降，雖然一直有用藥控制病情，但症狀未見好轉，後來經轉介至養和心臟科中心。養和心臟科中心團隊評估後，確診楊先生患有主動脈心瓣嚴重狹窄。楊先生從資助計劃得到50萬港元資助，並於去年1月接受「經導管主動脈瓣置換術」(TAVI)。由於導管手術創傷性低、復原快，術後約一星期內已出院。楊先生表示術後的生活質素有很大改善：「現在不但能輕鬆上落樓梯，就連行山郊遊也完全不成問題。資助計劃確實解決了我的燃眉之急。」
現正接受申請
計劃現接受資助申請，有經濟需要的病人可經心臟科專科醫生轉介，養和心臟科中心醫生團隊將根據患者的病情、經濟狀況及預期術後對其生活質素的改善等因素進行審批。有需要人士請與養和心臟科中心聯繫或電郵至養和醫院與李嘉誠基金會「心臟導管介入資助計劃」[email protected]