養和 x 李嘉誠基金會 資助心臟導管手術 及時治療重獲新生

自2018年起，養和心臟科中心已與李嘉誠基金會合作推出「心臟導管介入資助計劃」，資助有需要患者接受治療，避免病人因經考慮而延誤診治。至今李嘉誠基金會已投入3,000萬港元，並有逾百位患者受惠。

4 類病人受惠 心臟導管介入資助計劃主要服務四類心臟病病人，包括冠狀動脈堵塞、主動脈心瓣嚴重狹窄或倒流、二或三尖瓣閉合不全及非瓣膜性心房纖顫的病人。參與計劃的個案，李嘉誠基金會資助手術相關費用，而養和醫院及參與計劃的醫生則會減收部分住院費及醫生費。計劃至今已為68名病人進行冠狀動脈支架植入手術、20宗經導管主動脈瓣置換手術、11宗二尖瓣或三尖瓣夾合手術，以及10宗左心耳封堵手術。部分醫療設備如支架、人工心瓣、心瓣夾等較為昂貴，病人或須負擔部分費用，但經資助下已大減經濟壓力。

養和心臟科中心團隊

解決燃眉之急 67歲的楊先生是計劃受惠者之一。他在數年前驗出有心臟雜音，及後氣促增、運動量下降，雖然一直有用藥控制病情，但症狀未見好轉，後來經轉介至養和心臟科中心。養和心臟科中心團隊評估後，確診楊先生患有主動脈心瓣嚴重狹窄。楊先生從資助計劃得到50萬港元資助，並於去年1月接受「經導管主動脈瓣置換術」(TAVI)。由於導管手術創傷性低、復原快，術後約一星期內已出院。楊先生表示術後的生活質素有很大改善：「現在不但能輕鬆上落樓梯，就連行山郊遊也完全不成問題。資助計劃確實解決了我的燃眉之急。」