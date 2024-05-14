養狗｜研究：撫摸摟抱毛孩助活絡大腦改善認知

狗仔一向被喻為人類最好的朋友，不少人更把愛犬當成子女般寵愛。有研究亦發現，只要撫摸及樓抱「主子」，便能帶來活絡大腦及改善認知的作用，並能為狗奴們帶來好心情。

為了解毛孩對人們的影響，南韓建國大學的研究團隊透過廣告招募30名年齡介乎20至45歲的民眾，以觀察他們在多樣情境實驗中的表現。他們被安排輪流與一隻4歲經特訓的狗仔一同參與一系列的活動，包括見面、餵食、按摩、梳毛、拍照、擁抱、散步與玩耍等，期間參加者需要戴上電極頭罩以測量腦電波變化，完成後亦要評估當刻的主觀情緒。

減壓力增記憶力

結果發現，與狗隻進行不同的活動時，人的腦電波出現明顯波動，例如玩耍或遛狗時，大腦內的α波相對強度會增加，反映當事人處於放鬆狀態及較低的壓力狀態，並且有較佳的記憶力。至於梳毛或按摩則會強化大腦內的β波，有助提高注意力。在主觀情緒方面，參加者普遍認為與毛孩的互動都有助減少焦慮及疲倦感，使人變得更快樂。該項研究已於《PLOS ONE》發表。

研究人員指出，過往研究大多比較人與狗隻相處前後的情緒或生理變化，如血壓及壓力荷爾蒙濃度，惟並未區分不同互動活動對身心的影響，但就強調寵物都是生命，決定飼養前要深思熟慮。