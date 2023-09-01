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健康
2023-09-01 12:30:00

養腦食物｜魚、莓、綠葉蔬菜等 6大補腦食料延緩大腦衰老

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養腦食物｜魚、莓、綠葉蔬菜等 6大補腦食料延緩大腦衰老。(互聯網圖片)

養腦食物｜魚、莓、綠葉蔬菜等 6大補腦食料延緩大腦衰老。(互聯網圖片)

忘記帶電話、忘了關煤氣又或不記得要交水費電費，是常見的健忘及記憶力下降的徵兆，雖然未至於出現腦退化，但也反映關注腦部健康的需要。因為踏入50歲後，大腦皮質和海馬體會逐漸萎縮，記憶力也因此而除除下降，若本身患有三高、運動不足及其他長期病，則更會加速腦部衰退的風險。目前大腦退化仍無法逆轉，故此大家應及早養腦，才是抗腦力下降的最好方法。

不想大腦早早衰退，多吃以下6種保養大腦的食材，以減慢大腦衰老。

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養腦食物｜1 綠葉蔬菜

綠葉蔬菜含有葉酸、維他命K、胡蘿蔔素等營養，對保持大腦健康很有益處。

養腦食物｜2 莓果類

士多啤梨、藍莓、覆盆子等莓果，有助攝取類黃銅化合物，幫助提高記憶力。

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養腦食物｜3 果仁類

核桃、胡桃及杏仁等果仁含有豐富的脂溶性維他命E，有助保護腦部血管健康，又提供飽足感，對控制體重也有幫助。

養腦食物｜4 全穀類

全穀類食材，如糙米、藜麥、蕎麥、燕麥等，含維他命B雜，有助於神經系統正常運作。

藜麥好處多多，不只有豐富的膳食纖維，亦可以抗抑鬱增強抵抗力。 黑藜麥：口感偏硬，容易造成消化不良；對胃部負擔相對較大 紅藜麥：較有嚼勁，常用來做冷盤；對胃部負擔比白藜麥大 白藜麥：質感最軟熟，常用來取代白米；胃部負擔相對較小 6. 藜麥含有非常多的抗氧化劑

養腦食物｜5 豆類、禽肉類

豆類及禽肉類提供良好的蛋白質來源，有助維持身體健康以降低認知力下降。

養腦食物｜6. 魚類

魚肉有助提供保護神經的營養，記憶力維持得更佳。

除了攝取足夠營養外，當然亦要避免大腦受到傷害，例如大力撞擊、亂服藥物及沉迷煙酒，也要預防及妥善控各種長期疾病，加上健康的生活模式，才是保持腦力的最有效方法。

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