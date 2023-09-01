養腦食物｜魚、莓、綠葉蔬菜等 6大補腦食料延緩大腦衰老

忘記帶電話、忘了關煤氣又或不記得要交水費電費，是常見的健忘及記憶力下降的徵兆，雖然未至於出現腦退化，但也反映關注腦部健康的需要。因為踏入50歲後，大腦皮質和海馬體會逐漸萎縮，記憶力也因此而除除下降，若本身患有三高、運動不足及其他長期病，則更會加速腦部衰退的風險。目前大腦退化仍無法逆轉，故此大家應及早養腦，才是抗腦力下降的最好方法。

不想大腦早早衰退，多吃以下6種保養大腦的食材，以減慢大腦衰老。