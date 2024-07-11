養顏美容秘笈 你不能不認識的中式NMN

提起逆齡養顏，大家都一定會先想起保健品界美容寵兒NMN。其實中醫藥界同樣有被譽為「仙草」的靈芝，NMN成效與安全的傳聞眾說紛紜，相比之下，已有多年中醫藥理論及現代科研支持的靈芝於功效及安全性上都更勝一籌及令人信服。
美肌養顔應由內到外 神農本草經：「久服輕身延年」
神農本草經是最早記載靈芝的中醫學巨著，奉靈芝為上藥，並根據中醫陰陽五行學說，詳述靈芝補益人體五臟六腑，不同顏色的靈芝各有功效：赤芝益心氣；黑芝益腎氣；青芝補肝氣；白芝益肺氣；黃芝益脾氣；紫芝益精氣，長期服均可「久食輕身不老、延年神仙」。
現代科研實證：抗氧化能力最高
要抗氧化，清除身體過多的自由基是關鍵。自由基會於身體免疫細胞進行清除異物及有害物質時產生，如未能及時清除身體過多的自由基，或可能影響其他正常細胞運作，加速細胞衰老。靈芝有效成分靈芝多醣，研究顯示靈芝的抗氧化表現能力更是多種具抗氧化能力的菇菌類中最高1。
8類靈芝專方 真正由內至外逆齡抗衰老
位元堂擁有全港最大中醫師團隊之一2及採用嚴格PICS/GMP生產規格管理研發製造8類靈芝產品，有效成分靈芝多醣行業領先保證3。專業指導保健，效果由心出發，按中醫藥典藉記載，8類靈芝具益心氣、護養心神，兼備補肝氣、益脾氣、益肺氣、益腎氣、通九竅、利關節、養顏美容之功效，久服輕身延年。由細胞至五臟、修復身體，預防損害細胞因子入侵，讓您瞓得好，活力夠，身體細胞五臟全方位恢復。要逆齡養顏，應該要由內調著手，更要懂得選擇優質保健產品，真正由內至外逆齡抗衰老。
百草靈芝皇 60 粒裝 - 標準價：HK$696
1 Pharmaceutical biology, 2015, 53.6: 824-830.
2截至2024年2月22日與香港主要中藥保健品零售店中醫師數量比較
3以靈芝多醣含量比較 - 2024年3月ALS Technichem (HK) Pty Ltd. 化驗報告