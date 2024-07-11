養顏美容秘笈 你不能不認識的中式NMN

提起逆齡養顏，大家都一定會先想起保健品界美容寵兒NMN。其實中醫藥界同樣有被譽為「仙草」的靈芝，NMN成效與安全的傳聞眾說紛紜，相比之下，已有多年中醫藥理論及現代科研支持的靈芝於功效及安全性上都更勝一籌及令人信服。

美肌養顔應由內到外 神農本草經：「久服輕身延年」

神農本草經是最早記載靈芝的中醫學巨著，奉靈芝為上藥，並根據中醫陰陽五行學說，詳述靈芝補益人體五臟六腑，不同顏色的靈芝各有功效：赤芝益心氣；黑芝益腎氣；青芝補肝氣；白芝益肺氣；黃芝益脾氣；紫芝益精氣，長期服均可「久食輕身不老、延年神仙」。