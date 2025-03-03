餐餐都大魚大肉隨時食出大腸危機？！ 抗頑各階段 中醫助療調養3大要點

每年3月是國際大腸危機關注月，在遍地美食的香港，人人都是美食家，不過若然餐餐都大魚大肉有機會令有害物質在腸內積聚，危害腸道健康。頑症被視為慢性健康問題，而腸危機更是香港第三常見問題。在中醫角度而言，腸危機又稱「腸積」，之所以會形成腸道危機是因為3大因素，包括正氣虧虛、情志失調和飲食傷身。 正氣虧虛指的是人體的免疫系統能力下降，導致脾胃、大腸等臟腑功能失調；情志失調，即日常情緒波動及壓力，會造成肝氣鬱結，造成氣滯血瘀，增加頑症風險；至於飲食傷身則顧名思義，經常攝取快餐、油膩煎炸、加工食品等，容易導致過多積聚，加重腸道負荷，影響健康。 頑症各階段保健重點：保持免疫系統強健 對抗異細胞 不少頑症是日常不良生活習慣導致，身體每日日積月累下爆發危機，所以需及早正視關鍵就是扶養正氣，保持免疫系統強健，有足夠的抗頑力外，需要認清每個階段的保健重點，來對抗預防變異頑症。

1. 未病先防免疫打底 現代都會人每日接觸許多致頑物質，如高溫燒烤食物、空氣污染和隔夜菜餚等。因此，建立健康基礎尤其重要，特別是有家族病史的人應及早預防。 2. 治療期舒緩助療 在手術或化療期間，患者常常會經歷副作用，如身體虛弱、噁心、掉髮和吞嚥困難。以中式的食療保健輔助，可以幫助降低副作用。 3. 康復期強健體質 即使康復期或情況穩定，因經歷一連串治療後，免疫力已較一般人弱，所以應積極提升自身免疫力，降低復發風險，鞏固身體。 抗頑治療康復階段 中式食療重點 頑症人士可於不同療程期食用適合的食物以補充營養︰ 1. 電療期 放射線屬熱性殺傷物質，會耗傷人體陰液，患者可能出現咽乾、口渴、心煩、上廁所不暢順等徵狀。此時宜食用清潤養陰的食物，如雪梨、馬蹄、鮮藕、冬瓜和黃瓜。 2. 化療期 化療後常見口鼻乾燥、喉嚨乾固、舌紅少苔及脈細數等陰虛火旺的徵狀。應選擇甘潤的食物，清淡、營養且易消化的少渣半流質或軟飯為佳。烹調方法以煮、燉、蒸為主，盡量避免油煎和火烤。 3. 康復期 在接受治療後，需持續關注恢復健康及減低復發風險。手術後可適當進補，選擇具有補氣益氣、健脾和胃、養陰生津功效的藥膳調理，如野生雲芝，以促進身體康復。

野生雲芝明星活性多醣成分 PSP 、 PSK 在眾多中式保健食療中，野生雲芝中一向是備受推崇的抗頑保健。因不少現代科研究表明雲芝細胞壁中的活性多醣成分（如PSP多醣肽和PSK多醣體）能夠減少化療和電療的副作用，同時有效激活免疫系統。 但單靠日常食療確實難以攝取足夠營養，可能需要大量進食才能達到所需效能外，亦要經科技萃取，提取當中的活性成分。 「盈活雲芝」增免疫細胞 2.4 倍 + 連續多年全港銷售No.1*且最多西醫推薦及信賴^的維特健靈「盈活雲芝」採用科研萃取技術，從100%天然純野生雲芝中提取高效活性成分PSP和PSK，增免疫細胞2.4倍+，既能強化免疫系統，維持細胞健康，也能緩解治療期間的不適。

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