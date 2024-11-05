首引入標靶放射治療 暫緩前列腺癌惡化

本港逾半前列腺癌患者，確診時已屆第三期或以上，即腫瘤已入侵前列腺以外地方。若患者的病情到了「去勢治療無效」情況，而後續的新型口服荷爾蒙藥和化療都未能控制腫瘤，最新引入有「標靶放射治療(鑥-177-PSMA-617)」作為三線治療，有助暫緩病情惡化，改善生活質素。 臨床腫瘤科專科醫生吳宇軒表示，2021年前列腺癌新症及死亡個案比2010年分別上升超過一倍及62%，是男士最常見癌症第三位，值得一眾男性關注，「如果可以早診早治，能減低前列腺癌的死亡率。」

多種治療選擇 醫生會考慮前列腺癌患者的年齡、健康狀況、期數、預期壽命、患者意願及復發風險而安排合適治療，吳宇軒續指，「例如很早期患者有機會可積極監察，腫瘤出現增生跡象才作治療；又或透過外科手術切除前列腺及附近組織；另外，荷爾蒙治療則可抑制男性荷爾蒙，從而阻止癌細胞生長。其他方法包括電療、化療、標靶治療等。」惟大部分非轉移性前列腺癌患者，接受荷爾蒙治療約一年半後，開始出現「去勢治療無效」情況。 PSMA成檢查及治療靶點 及早發現去勢治療無效，對於控病十分重要。患者可留意有否復發徵狀如排尿困難、血尿、下背及盆骨等出現痛楚、下肢無力、疲勞、脊椎骨折等，另應定期作影像監察以助判斷病情有否惡化。臨床腫瘤科專科醫生王俊威認為PSMA正電子電腦掃描相當重要，「PSMA是一種跨膜蛋白，逾八成前列腺癌患者的腫瘤表面有PSMA表達，PSMA正電子電腦掃描比傳統CT、MRI影像檢查準確，也可作為治療的靶點。」



進入癌細胞釋放輻射 對於轉移性去勢治療無效前列腺癌，傳統上會採用新型口服荷爾蒙藥物(ARPI)及化療作一線及二線治療，第三線治療選擇較少，如PARP抑制劑及PD-1抑制劑只適用於具有相關生物標記患者。最近引入香港則有鑥-177-PSMA-617治療，為患者帶來新選擇。鑥-177-PSMA-617治療屬標靶放射治療，藥物能夠依附在PSMA陽性癌細胞，到癌細胞吸收藥物後，就會釋放輻射線殺滅該癌細胞。 研究指出，對於曾接受其他治療的去勢治療無效前列腺癌患者，使用標靶放射治加上標準治療(荷爾蒙治療或放射治療等)，比起只用標準治療，可延長4個月存活期至15.3個月，無惡化存活期亦增逾一倍至8.7個月；51%患者的腫瘤縮小，甚至完全消失。患者徵狀亦有改善，痛感減低，生活質素提升。 或成未來重要支柱 有關治療已納入醫管局的自費藥物，聖雅各福群會惠澤社區藥房設有藥物資助計劃，幫助有需要患者。香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科醫生鄺維基認為，標靶放射治療預計將成為癌症治療的重要支柱，現有不少研究正在評估應用於腦腫瘤、肺癌、乳癌等的成效。