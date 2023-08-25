香檬好處多！可調節抑鬱焦慮

台灣國立中興大學發現台灣香檬可透過「腸—腦軸線」調節受慢性輕度壓力誘發的抑鬱焦慮症狀，研究成果登上英國《食品與功能》（Food and Function）期刊。

香檬具有抗肥胖、抗氧化、抗發炎以及保肝等活性，在日本已被大量開發成保健食品。根據台灣國立中興大學循環經濟學院院長王升陽所領導的研發團隊，發現台灣香檬可透過「腸—腦軸線」調節受慢性輕度壓力誘發的抑鬱焦慮症狀，此成果已在8月刊登於英國皇家化學會所出版的重要學術期刊《食品與功能》(Food and Function)。 從日本紅回台灣 台灣香檬為台灣原生種，學名為「扁實檸檬」，分布台灣低海拔地區和日本南部琉球。國內市場上之柑橘屬植物多為外來種，台灣原產產柑橘屬之3種植物中，台灣香檬為最具經濟價值之發展潛力，除了果實能經過加工處理可成為多樣化食品外，因具有良好抗肥胖、抗氧化、抗發炎以及保肝等等活性，在日本已被大量開發成保健食品。

香檬可降三高、抗肥胖 台灣香檬的香氣主要是由檸濛烯、松油烯以及芳樟醇所構成。除了特殊的風味外，香檬果汁中富含川陳皮素與橘皮素，這2個黃酮類化合物已被證實具有多樣化的保健功能，如降低高血脂、高血糖、高血壓、肥胖等相關的代謝危險因子，也被證實對腦部退化疾病，如柏金遜症具有改善功效。同時，川陳皮素與橘皮素在使用上也發現對三高之問題具有調節活性，對痛風也有很好的抑制效果。也由於川陳皮素之消炎功效顯著，因此對於各種關節炎如痛風性關節炎和骨性關節炎都有紓緩的作用。

透過「腸—腦軸線」 香檬幫助調節抑鬱焦慮症狀 「腸—腦軸線」是指大腦中樞神經和腸道消化功能之雙向調節網路，牽涉到許多生理機制，包括免疫系統、內分泌系統、中樞神經系統、周圍神經系統中的自律神經系統、腦神經系統和腸神經系統以及腸道菌叢。 其中腸道菌叢不但參與消化物營養吸收，調控腸道以及神經細胞的發育，也能誘導免疫系統的發展。越來越多研究指出，腸道菌叢失衡可能造成焦慮、抑鬱、自閉症、柏金遜症等精神疾病以及癌症、自體免疫疾病，甚至是肥胖和糖尿病等慢性疾病。 興大的研究團隊針對台灣香檬的成分與活性進行研究與開發，並獲得具體成果。王升陽說明，從「隨機慢性溫和壓力誘導小鼠之焦慮及抑鬱模型」中發現，小鼠不論在嗅聞或管餵台灣香檬後，皆能顯著改善因慢性壓力下造腸胃消化吸收功能下降的現象。且小鼠在壓力下所產生的焦慮、抑鬱、強迫症行為，在台灣香檬處理後，可有效的改善抑鬱行為的表現，具有良好調節中樞神經活性。根據次世代解序的菌相解析結果可得知以管餵方式或是嗅聞台灣香檬果實香味，皆能改善因慢性壓力造成菌相失衡的現象。