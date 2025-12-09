熱門搜尋:
健康
2025-12-09 13:30:00

香氛產品可致過敏 留意3種常見刺激成分 附選購前注意事項 天然唔一定好！

家中擺放香氛產品，可以立即提升家中質感，更可放鬆身心，不少人因此都入手幾個香氛虻燭或室內擴香。不過如果本身患有氣管或鼻敏感的人士應該要特別注意，因為香氛產品中的特定成分可能會引起敏感反應，後果可大可小！

 

天然一定穩陣？

香氛產品中常見人工麝香(Synthetic Musk)、苯甲醇(Benzyl Alcohol)或甲醛(Formaldehyde)等含有揮發性有機化合物(VOC)和各種合成香料，有機會刺激鼻腔和氣管黏膜，尤其是本身患有氣管或鼻敏感之人士；另外，某些天然精油如尤加利、薄荷或薰衣草等，也可能造成敏感。

香氛產品可致過敏 留意3種常見刺激成分 附選購前注意事項 天然唔一定好！

本身患有氣管或鼻敏感的人士應該要特別注意。

香氛過敏常見症狀

  • 鼻塞
  • 流鼻水
  • 頻繁打噴嚏
  • 輕微咳嗽
  • 喉嚨發癢
  • 嚴重時更可能引起哮喘
選購前注意！

本身患有呼吸道過敏的人士應該減少接觸香氛產品，但在選購和使用香氛產品時留意以下幾點，都可減低香氛過敏的風險。

  1. 避免選購含有大量人工香料或刺激性化學成分的產品
  2. 盡量選擇標榜低敏性或無香精的香氛產品
  3. 先在小範圍進行試用測試
  4. 使用香氛時保持空氣流通

惟遇到過敏情況，應立即停用有關產品，保持空氣流通，以便刺激物質快速排出室外；如果情況嚴重，應記下相關虛品及盡早求醫。

